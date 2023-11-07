6 علامات يصدرها جسمك تنذرك بتراكم الدهون على الرئتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الرئة الدهنية هي حالة تتراكم فيها الدهون في الرئتين، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس ومشكلات صحية أخرى.

وفي السطور التالية، نقدم لكم بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بالرئة الدهنية، وفقا لما ورد في موقعي "Verywellhealth، و"WebMD".

- الأعراض:

صعوبة في التنفس.

ألم الصدر.

السعال المستمر.

سعال مصحوب بدم.

الحمى.

فقدان الوزن.

- الأسباب:

التدخين

أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالرئة الدهنية، يمكن أن يؤدي تبغ السجائر إلى تهيج الرئتين والتهابهما، ما يسبب تراكم الدهون في الرئة.

تناول الملينات

يعد تناول الملينات من العوامل التي تسبب الرئة الدهنية، مثل زيت كبد سمك القد أو زيت البارافين أو الجليسيرين.

الدهانات ومواد التشحيم

الأشخاص الذين يتعرضون لمواد كيميائية ضارة في العمل أو المنزل، مثل مواد التشحيم أو زيوت الآلات أو الدهانات أو المبيدات الحشرية، معرضون لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي الدهني.د

ومواد التشحيم هي زيوت سائلة تتكون من مزيج من الزيوت المعدنية والمواد المضافة، تُستخدم بشكل شائع في حماية السيارات من التآكل.

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