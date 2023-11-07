احذر.. هذه الأعراض تكشف الإصابة بمرض مناعي خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الذئبة الحمراء مرض مناعي شهير يحدث عند مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة وأعضاء الجسم السليمة عند الاشتباه بوجود أي عدوى في مجرى الدم، ما يؤدي إلى تضررها.

ويسبب المرض التهابًا يمكن أن يؤثر على الجلد والمفاصل والدم والأعضاء مثل الكلى والرئتين والقلب.

ما الذي يسبب مرض الذئبة؟

وفق موقع clevelandclinic، فإن خبراء الصحة لا يعرفون ما الذي يسبب مرض الذئبة، لقد وجدت الدراسات أن بعض العوامل المتعلقة بصحتك أو المكان الذي تعيش فيه قد تؤدي إلى الإصابة:

العوامل الوراثية: وجود طفرات جينية معينة قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.

الهرمونات: قد تجعلك ردود الفعل تجاه بعض الهرمونات في الجسم (خاصة الإستروجين) أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.

العوامل البيئية: قد تؤثر الجوانب المتعلقة بالمكان الذي تعيش فيه ومقدار التلوث أو ضوء الشمس الذي تتعرض له على خطر الإصابة بمرض الذئبة.

التاريخ الصحي: قد يؤدي التدخين ومستوى التوتر لديك وبعض الحالات الصحية الأخرى (مثل أمراض المناعة الذاتية الأخرى) إلى الإصابة بمرض الذئبة.

الأعراض

الذئبة الحمراء تسبب ظهور عدد من الأعراض المزعجة، نستعرضها كالتالي:

ألم في المفاصل أو ألم في العضلات أو ألم في الصدر (خاصة عند أخذ نفس عميق).

الصداع .

الطفح الجلدي (من الشائع أن يكون لديك طفح جلدي على وجهك)

حمى .

تساقط الشعر .

تقرحات الفم .

التعب (الشعور بالتعب طوال الوقت).

ضيق في التنفس .

تورم الغدد.

تورم في ذراعيك أو ساقيك أو وجهك.

ارتباك.

جلطات الدم .

يمكن أن يسبب مرض الذئبة في بعض الأحيان حالات أو مشكلات صحية أخرى، بما في ذلك:

حساسية للضوء (حساسية لأشعة الشمس).

جفاف العين .

الاكتئاب (أو حالات الصحة العقلية الأخرى).

فقر الدم .

متلازمة رينود .

هشاشة العظام .

مرض القلب .

مرض الكلى .

الوقاية

هل يمكنني منع مرض الذئبة؟

لا يمكنك الوقاية من مرض الذئبة لأن الخبراء غير متأكدين من أسبابه، تحدث إلى طبيب حول المخاطر التي قد تتعرض لها إذا كان أحد والديك مصابًا بمرض الذئبة.

كيف يمكنني منع تفاقم مرض الذئبة؟

قد تكون قادرًا على منع حالات تفجر مرض الذئبة والحد منها عن طريق تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض، بما في ذلك:

تجنب التعرض لأشعة الشمس

البقاء نشيطًا.

الحصول على قسط كافٍ من النوم وحماية صحتك العقلية.

العلاج

سيقترح الطبيب علاجات لمرض الذئبة التي تقلل الأعراض، الهدف هو تقليل الأضرار التي تلحق بأعضائك ومدى تأثير مرض الذئبة على حياتك اليومية.

يحتاج معظم الأشخاص المصابين بمرض الذئبة إلى مجموعة من الأدوية لمساعدتهم على منع حدوث النوبات وتقليل شدة الأعراض أثناء حدوثها. قد تحتاج:

هيدروكسي كلوروكين: هيدروكسي كلوروكين هو دواء مضاد للفيروسات يُوصف بوصفة طبية ويمكنه تخفيف أعراض مرض الذئبة وإبطاء تقدمها (التغير أو التفاقم).

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) : مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) تخفف الألم وتقلل الالتهاب، سيخبرك الطبيب بنوع مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الذي سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك، وعدد المرات التي يجب أن تتناولها فيها، لا تتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لأكثر من 10 أيام متتالية دون التحدث إلى طبيب.

الكورتيكوستيرويدات: الكورتيكوستيرويدات هي أدوية موصوفة طبيًا تقلل الالتهاب، بريدنيزون هو أحد أدوية اكورتيكوستيرويد لعلاج مرض الذئبة، قد يصف لك طبيب أقراصًا تتناولها عن طريق الفم أو يحقن كورتيكوستيرويد مباشرة في أحد مفاصلك.

مثبطات المناعة: مثبطات المناعة هي الأدوية التي تعيق جهاز المناعة لديك وتمنعه من النشاط، يمكن أن تساعد في منع تلف الأنسجة والالتهابات.

قد تحتاج إلى أدوية أو علاجات أخرى للتحكم في أعراض مرض الذئبة لديك أو الحالات الصحية الأخرى التي تسببها، على سبيل المثال، قد تحتاج إلى علاج لفقر الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو هشاشة العظام إذا كان مرض الذئبة يسبب هذه المشكلات.

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