أطفال غزة يتزاحمون للحصول على طعام.. طوابير طويلة في انتظار «العدس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الأوضاع، تشهد تدهورًا داخل مختلف أنحاء قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار عمليات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في ظل غياب الخدمات وانقطاع الكهرباء والاتصال عن أهالي القطاع، وهو ما يتسبب في ظهور العديد من المشاهد المؤثرة والمؤلمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي جاء آخرها تزاحم العشرات من الأطفال من أجل الحصول على وجبة طعام.

تزاحم الأطفال للحصول على وجبة طعام في غزة

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي جرى تداولها مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزاحم عشرات من الأطفال في عمر الزهور، وهم يتدافعون في طوابير طويلة للحصول على وجبة طعام تتمثل في طبق عدس، تسد جوعهم بعد حصار مستمر منذ ما يقرب من شهر.

ونشرت قناة «الحدث الفلسطيني»، مقطع الفيديو، ظهر فيه أطفال فلسطينيون ويحمل كل منهم طبق أو وعاء أو حتى دلو في يديه من أجل الحصول على كمية من العدس، لسد جوعهم وأسرهم.

تعاطف رواد السوشيال ميديا مع الفيديو

وسرعان ما لاقى الفيديو، انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تعاطف آلاف الأشخاص بسبب ما يعيشه الفلسطينيون من معاناة صعبة على مدار شهر كامل، فجاء من بين التعليقات: «يا رب تغنيهم بفضلك»، «اللهم رب المستضعفين انصرهم واجبر ضعفهم»، «يا رب الطف بأهل غزة وارحمهم»، «لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي»، «اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم انصرهم على القوم الظالمين».