السقوط من مكان مرتفع بشكل مفاجئ أثناء النوم.. ما السر وراء هذا الكابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة صوفيا زاده عن تفسير حلم الرائي وهو يسقط من مكان عال بالمنام، وما دلالتها وتفسيره على الرائي بالحياة.

وقالت زاده عبر برنامج "كلام هوانم" المذاع على قناة الحدث، : "رؤية الرائي يسقط من مكان مرتفع، دليل على أنه يعيش في حالة من التوتر، أو انتقاله من مكان في حياته إلى مكان آخر مثل السفر من بلد لبلد أو تغير مكان العمل".

وأضافت: " أما من رأى في منامه أشخاصاً لا يعرفهم يسقطون من مكان مرتفع، دل ذلك على أن الرائي محاط بأشخاص سيئين وعليه الحذر".

وواصلت: "رؤية البنت تسقط من مكان مرتفع وسقوطها في مكان جميل دليل على تخلصها من الهم، وقدوم زوج صالح لها".

أما النجاة من السقوط والوصول للهاوية تدل على تخلص الرائي من المشكلات الموجودة بحياته.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية، تقول استشاري الطب النفسي نيريدا غونزاليس بيريوس إن "الشعور بالسقوط أثناء النوم يشير إلى الخوف والرعب والقلق الناجم عن فقدان السيطرة على أشياء مهمة".

وهناك أسباب للسقوط حسب نوم كل حالة وتتمثل فيما يلي:

1- الشعور بالتوتر

يدل السقوط من مكان مرتفع على الشعور المستمر بالتوتر تجاه شيء ما مثل ، التفكير في الوصول لطموح بعيد المنال، أو شخص ما كالأهل والأصدقاء.

2- وجود مشكلات بالعمل يؤدي لضيق الحالة والشعور بالوقوع من الهاوية.

السقوط من المصعد:

وهناك من يحلم بالسقوط من مصعد، وهذا الشكل من السقوط يعتبر الأكثر إثارة للقلق تجاه الحالة النفسية لصاحب الحلم، ويجب على الشخص خلال الفترة القادمة.

السقوط من السماء:

كما يشير السقوط من السماء لخروج الأمور عن السيطرة بالنسبة للرائي، ويتطلب ذلك الأمر الحذر الشديد.

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