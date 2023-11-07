أفضل 5 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

فيتامينB12 هو أحد العناصر الغذائية الأساسية لجسم الأنسان.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى مجموعة من المشاكل الصحية، منها فقر الدم والتعب والمشاكل العصبية.

إليك 5 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12، يمكنك تضمين الأطعمة التالية في نظامك الغذائي وفقا لما قال دكتور حازم علي إستشاري طب وتغذية الأطفال.

-اللحوم والدواجن :

تحتوي اللحوم بمختلف أنواعها على كميات كبيرة من فيتامين B12، مثل اللحوم الحمراء،والدواجن والديك الرومي.

-الأسماك:

السمك مصدر غني بڤتامينB12، مثل التونة والسردين، والسلمون، إذ يعتبر من أفضل مصادر فيتامين B12، فالأسماك الزيتية تحتوي على أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة الدماغ والقلب.

-منتجات الألبان:

يعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي

والجبن، من المصادر الرائعة للبروتين، والعديد من الفيتامينات، ومن أهمها فيتامينB12.

-البيض:

يعتبر البيض، وخاصة صفاره، مصدرا جيدا لفيتامين B12، يمكن أن يكون دمج البيض في النظام الغذائي طريقة مناسبة لزيادة تناول فيتامين B12.

-الحبوب الكاملة:

تعدالحبوب الكاملة خيار جيد لنقص فتامين B12، وللنباتين نظرا لعدم استهلاكهم لأي من منتجات اللحوم.

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