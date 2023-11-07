علامات تظهر في عينك تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. منها السكري والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قلما يعرف البعض أن العين يمكن الاستدلال منها على سلامة صحة الجسم، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تكشف عن الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

لذا في هذا التقرير، سوف نكشف عن العلامات التي تظهر على العين وتنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Goodhousekeeping.

عدم وضوح الرؤية

عادةً ما تشير عدم وضوح الرؤية لدى البعض لوجود مشكلة في النظر، بل يمكن أن تكون أيضًا علامة على مرض أكثر خطورة مثل مرض السكري، حيث وجدت دراسة أجريت في أغسطس عام 2014، أن 73% من مرضى السكري كانوا يعانون من عدم وضوح الرؤية كعلامة أولية للكشف عن إصابتهم بالسكري، قد يتمكن الطبيب المختص اكتشاف مرض السكري أثناء فحص العين بناءً على عدم انتظام شبكية العين.

بقع بيضاء

إذا لاحظت وجود حلقة بيضاء تتشكل حول قوس القرنية المعروف باسم ( قزحية العين)، يتعامل البعض معه على أنه علامة على الشيخوخة، ولكنها تكشف عن الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية، وبالتالي تشير إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

تورم العين

إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، المعروف باسم اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وينتج عنها عدة أعراض ومنها ضعف الرؤية، تورم العين، حساسية الضوء، لذا الكشف الروتيني يمكن أن يساعدك على اكتشاف المشكلة مبكرًا وعلاجها.

اصفرار العين

تحول بياض العين إلى اللون الأصفر، قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة خطيرة بالجسم، وتعرف باسم اليرقان، وهي حالة تحدث عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين وهو مركب أصفر يتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء في الدم، إذا لم يتمكن الكبد من تصفية الخلايا، يتراكم البيليروبين ويمكن أن يتسبب في تحول لون عينيك وجلدك إلى الأصفر،وغالبًا ما يكشف عن الإصابة بأمراض الكبد مثل التهاب الكبد أو المرتبطة بالكحول أو شيء يسد القنوات الصفراوية مثل حصوات المرارة أو السرطان.

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