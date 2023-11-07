الأسماك تسبح بين الزبائن.. حكاية مقهى غريب أثار الجدل في تايلاند "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أثار مقهى غريب في تايلاند، يطلق عليه اسم مقهى "السمك الحلو"، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إكس حاليا.

وفي المقهى يتناول الزبائن طعامهم في قاعة أشبه بحوض سباحة صغير، ملئ بالمياه تسبح فيه العشرات من أسماك "كوي" الملونة من جميع الأشكال والأحجام على الأرض المغطاة بالماء، وفقا لموقع NDTV.

وانتشر مقطع فيديو للمقهى، المسمى Sweet Fishs Cafe (على اسم نوع السمك)، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر المقطع الذي تمت مشاركته بواسطة Science Girl على موقع X (تويتر سابقًا)، أسماكًا مزخرفة من جميع الأشكال والأحجام تسبح على الأرضية المغطاة بالمياه.

واثار المطعم ضجة كبيرة على الإنترنت بعد أن شارك أحد مستخدمي Reddit صورا له.

كما أثار المقهى الكثير من الانتقادات من نشطاء حقوق الحيوان، وتم إغلاقه بعد شهرين فقط.

وعلى الرغم من أن الموقع الدقيق للمقهى غير موجود في وصف الفيديو، إلا أن بحثًا بسيطًا على موقع جوجل كشف أنه كان في خانوم بتايلاند.

وتحتوي صفحة الفيسبوك الخاصة بالمطعم المغلق الآن على عدة صور للأسماك وموظف في الفندق يجلس على أحد الكراسي في المياه العميقة.

وعندما تم إطلاقه، قال صاحب المقهى يوسافول جيتمونج، إنه مستوحى من قهوة أميكس، مضيفا أن الفكرة وراء إنشاء المقهى هي السماح للعملاء بالتفاعل مع الأسماك التي تسبح على الأرض.

وطُلب من العملاء عدم لمس الأسماك أو إزعاجها بأي شكل من الأشكال.

وكوي هي أنواع ملونة من الأسماك الشائعة التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض الديكور في البرك الخارجية أو الحدائق المائية.

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