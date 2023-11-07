3 أعراض مبكرة تحذرك من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البنكرياس هو عضو في بطنك يقع خلف الجزء السفلي من مَعِدتك، ويفرِز إِنزِيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، كما يبدأ سرطان البنكرياس في الأنسجة الخاصًة به.

كما يمكن أن تنمو عدة أنواع من الكتل في البنكرياس، بما في ذلك الأورام السرطانية وغير السرطانية، كما ينشأ النوع الأكثر شيوعًا من السرطان الذي يتشكل بداخله الخلايا التي تبَطن القنوات التي تحمل إنزيمات هضمية خارجه، وفقًا لما جاء في موقع"مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأسباب

إن سبب سرطان البنكرياس غير واضح، وقد حَدد الأطباء بعض العوامل التي قد تَزيد من خطر هذا النوع من السرطان، والتي تشمل:

التدخين.

ووجود بعض الطفرات الجينية الموروثة.

التعرض للعلاجات الكيماوية السابقة، أو علاج الإشعاع.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس.

السمنة.

مرض السكري.

الأعراض المبكرة:

فقدان الوزن.

اليرقان، تغير لون الجلد.

الشعور بحكة في الجلد.

ولكن هناك أعراضاً أخرى تحذيرية وتشمل ما يلي:

الشعور بألم في البطن، ويصل للظهر.

فقدان الشهية.

براز فاتح اللون.

بول داكن اللون.

الشعور بالتعب والإرهاق.

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