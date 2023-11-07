احذروا «الوباء الكبير».. الفيروس الأكثر فتكا وأعراضه تفوق كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

باتت أزمة ظهور «الوباء الكبير» حديث الناس، ووسط حالة من الخوف والترقب، بدأ البعض يبحث عن أعراضه وطريقة الإصابة به، وغيرها من التساؤلات التي تشغل فكر الجميع بخصوص الفيروس الجديد وعائلته، مع تخوفات من قدومه في القريب، وقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تحذيرًا لحالات يشكل الوباء خطرًا عليها.

تحذير من «الوباء الكبير» في هذه الحالات:

قال الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، إن فيروس الوباء الكبير يشكل خطرًا على فئات عمرية معينة مثل الأطفال، والكبار فوق الخمسين، وحدد مجموعة من الحالات التي يجب عليهم العودة للإجراءات الوقائية من الآن، ومنهم الآتي:

-مرضى الربو الشعبية.

-النساء الحوامل.

-الأطفال أقل من 5 سنوات «خاصة الذين تقل أعمارهم عن عامين».

-البالغون بعمر 50 عامًا.

-المدخنون.

-الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة غير مستقرة.

-مرضى يعانون من قلة المناعة.

-مرضى السكري.

-أمراض الرئة.

-الربو.

-أمراض القلب.

-أمراض الكلى أو الكبد.

-اضطرابات التمثيل الغذائي.

-ومرضى السرطان.

متى يهدد الوباء الكبير بالموت؟

وقال «بدران» إن هناك عوامل يمكن أن تشكل خطرًا عند انتشار الوباء الكبير منها التالي:

-غياب التثقيف الصحي.

- الجهل بطرق الوقاية من الأمراض المعدية خاصة الفيروسات التنفسية.

طرق انتشار الوباء الكبير

- بشكل عام تنتشر عن طريق السعال والعطس.

- الاتصال الشخصي الوثيق، مثل اللمس أو المصافحة.

- لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس، ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

هل تشبه أعراض «الوباء الكبير» وفيروس كورونا؟

وأكد «بدران» إنه لا يوجد تشابه بين أعراض الوباء الكبير وكورونا، لإنه مكون من مجموعة الباراميكسوفيروس التي تضم أكثر من 75 فيروسًا، بما في ذلك فيروسات مسببات لبعض الأمراض الوبائية، وفيروسات تسبب أنواعًا مختلفة من العدوى في الفقاريات، فيروس الحصبة، وفيروس النكاف، وفيروس نظير الأنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس نيباه.

أعراض فيروسات الـparamyxovirus

- الحمى.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- السعال.

- آلام الجسم والعضلات.

- الشعور بالتعب والإسهال.

- ضيق التنفس.

- نقص الأكجسين في الجسم.

- الشعور بصداع شديد مستمر.

- الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

- وجود ألم في الجهاز التنفسي.

- الشعور بالتعب والإنهاك.

- آلام شديدة في العضلات والمفاصل.

- آلام في البطن.