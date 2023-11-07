لدعمها فلسطين.. ماركة أزياء شهيرة تستبدل بيلا حديد بعارضة أزياء إسرائيلية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بسبب دعمها للقضية الفلسطينية عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تلقت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد، قرارًا مفاجئًا من ماركة الأزياء العالمية الشهيرة «ديور» باستبدالها بأخرى تحمل الجنسية الإسرائيلية.

استبدال بيلا حديد بعارضة أزياء إسرائيلية

وحسب ما ذكر موقع «aceshowbiz» العالمي، أن دار الأزياء العالمية «ديور» اتخذت قرارها باستبدال بيلا حديد «سفيرة العلامة التجارية» بعارضة أزياء أخرى إسرائيلية تدعى ماي تاغر، بسبب دعم الأولى القوي لفلسطين.

وكان تم اختيار بيلا حديد كسفيرة لدار الأزياء العالمية «ديور» في مايو عام 2016 حتى العام الجاري، لكن مع طرح إعلان جديد لعطر من العلامة التجارية، اختفت عارضة الأزياء صاحبة الأصل الفلسطيني منه وهو ما ظهر بشكل ملحوظ.

رد فعل بيلا حديد بعد استبدالها

وعلى الرغم من قرار استبدال ماركة الأزياء العالمية لـ بيلا حديد، إلا أن الأخيرة واصلت دعمها للقضية الفلسطينية، فنشرت مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة تحمل العلم الفلسطيني، ودونت عليها عبارة بالإنجليزية تقول خلالها: «إن شجرة الزيتون المتجذرة في التربة القديمة تعكس صورة الفلسطينيين الراسخين في أعماق وطنهم».

معلومات عن بيلا حديد

- بيلا حديد من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 27 عامًا.

- والدها هو رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، وشقيقتها عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.

- اختيرت بيلا حديد كوجهًا دعائيًا للعديد من ماركات الأزياء العالمية.

- يتابعها عبر حسابها على «انستجرام» ما يقرب من 61 مليون شخص.