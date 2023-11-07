السبب صادم.. صينية تقتل تمساحا وتنزع عظامه وتطهيه "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجدت مدوّنة فيديو صينية نفسها وسط عاصفة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو مثيرًا للجدل وهي تقتل تمساحًا يبلغ وزنه 90 كجم وتنزع عظامه وتطبخه.

ويلجأ البعض إلى القيام بأشياء مجنونة ومثيرة للجدل أمام الكاميرا لجذب الانتباه، بدءًا من تناول الأسماك المصابة بالديدان الشريطية وحتى تحطيم الطائرات الصغيرة، لكن معظمهم يضعون حدًا للقسوة غير المبررة على الحيوانات.

لكن وفقا لموقع odditycentral، لجأت مدوّنة فيديو صينية إلى أمر صادم، حيث نالت سيلا من الانتقادات وهجوما شرسا بعد أن قتلت حيوانا بريا وقطعته وطهته من أجل زيادة نسب المشاهدة.

ونشرت تشو نيانج شياو هي، وهي مدوّنة فيديو للطعام ولها أكثر من 3.5 مليون متابع على منصة Douyin الصينية، فيديو يوضح كيفية قتل وتناول تمساح وأنت في منزلك، لتثير موجة من ردود الفعل السلبية والاتهامات بالقسوة على الحيوانات.

وتظهر تشو نيانج شياو وهي تنظف التمساح الذي يبلغ وزنه 90 كجم، والذي تم ربط خطمه لحمايتها، أثناء تحميمه باستخدام فرشاة كبيرة، لكن سرعان ما يتحول الأمر إلى صادم، حيث تشرع في قتل الحيوان، قبل سلخ جلده، ثم تقوم بعد ذلك بطهي اللحم بطرق مختلفة.

وتسبب مقطع الفيديو في غضب مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث طالب العديد من مستخدمي Douyin بحظرها الدائم من المنصة، بسبب القسوة الواضحة على الحيوانات.

وحاولت منشئة المحتوى الدفاع عن نفسها، لكن الطريقة التي اتبعتها في القيام بذلك أثارت غضب الناس بشكل أكبر، حيث أوضحت تشو نيانج شياو أن التمساح الموجود في الفيديو تم تربيته لتحويله إلى منتجات جلدية، لذلك سيتم التضحية به على أي حال.

وقالت منشئة المحتوى: "يتم تربية هذه التماسيح خصيصا لشركات الجلود وحقائب اليد، هل سترفضين شراء حقيبة هيرميس المصنوعة من جلد التمساح؟، يجب أن نكون أكثر عقلانية".

ووفقا لقانون حماية الحياة البرية الصيني، يعد طهي لحم التمساح أمرا غير قانوني دون التقدم بطلب للحصول على تصريح من السلطات، لذا فإن حيلة تشو نيانج شياو هي، يمكن أن يكون لها تداعيات قانونية أيضا، حيث أن التماسيح الصينية محمية بموجب الفئة الأولى الصارمة في الصين، كونها واحدة من الأنواع المهددة بالانقراض في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

اقرأ أيضًا:

تعاني من السعال؟.. احذر 3 علامات تشير إلى حاجتك لزيارة طبيب فورا

مواليد 3 أبراج على موعد مع الارتباط والزواج خلال الفترة القادمة

انفجار حقيبة يتسبب في رعب ركاب على متن طائرة.. ماذا حدث؟ (فيديو)

تعاني من السعال؟.. احذر 3 علامات تشير إلى حاجتك لزيارة طبيب فورا

علامات تكشف عن وجود مشاكل في القلب.. احذرها