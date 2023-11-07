"غلطوا في الاسم".. أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام تضع "مهندس" في ورطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الأيام القليلة الماضية أثار الفنان بيومي فؤاد جدلا واسعا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتقاده للفنان محمد سلام بسبب اعتذاره عن المشاركة في عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بمدينة الرياض وانتشار فيديو له أثناء إلقائه كلمة على خشبة المسرح أمام الجمهور الذي تواجد لحضور العرض المسرحي.

وما بين مؤيد ومعارض لتصريحات الفنان بيومي فؤاد أو لموقف الفنان محمد سلام، شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة مطعم زعموا ملكيته للفنان بيومي فؤاد، بمنطقة 6 أكتوبر.

ودعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لخفض تقييم المطعم على محرك البحث جوجل، وبالفعل نجحت حملة المقاطعة، وذلك بعد ساعات قليلة من انطلاقها.

لكن بشكل عفوي، يبدو أن أمر خفض تقييم المطعم لم يؤثر على ذلك الذي يملكه بيومي فؤاد، بعد أن اختلط الأمر على رواد مواقع التواصل بسبب تشابه اسم نفس المطعم مع آخر يملكه شخص آخر.

وتواصل الخليج 365 مع المهندس مصطفى الجندي صاحب المطعم الآخر.

وقال الشاب الثلاثيني: "إن المطعم يقدم خدماته أونلاين منذ 5 سنوات، ولكن فوجئت مساء أمس ببعض الشتائم على الصفحة الخاصة بالمطعم على موقع "فيسبوك".

وتابع: "رديت على أحدهم، وطالبته بشرح ما حدث، وبعد ذلك اعتذر لي عندما أوضحت له تشابه الأسماء".

وأضاف: "وكنت أسعى جاهدا لإيجاد حل لهذه المشكلة، لكن باءت محاولاتي بالفشل، وأدى ذلك إلى انخفاض التقييمات لصفحة المطعم."

وأوضح: "كنت أحاول الابتعاد عن السوشيال ميديا دائما، نظرا لكثرة مشاكلها كتير، لكن الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل".

ولفت صاحب المطعم: "قررت أمس إنشاء صفحة جديدة على موقع "فيس بوك" للترويج للمطعم مجددا" .

وأشار: "أن المنيو وصور الأكلات والبيانات جميعها كانت موجودة على الصفحة التي أزيلت".

واستكمل: "وبعد أن وضحت التفاصيل للمتابعين، عدلوا البوست لكشف الحقيقة للجميع".

واختتم: "حاول المتابعين مساعدتي على استرجاع الصفحة مجددا.. والحمد لله ببدأ من الأول".