هذه أعراضه.. "الصحة العالمية" تحذر من مرض منتشر ينقله البعوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتسبب البعوض في نقل العديد من الأمراض إلى الأشخاص، والتي تمثل تهديدا لصحتهم.

ووفقا لصحيفة express، أعرب كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، جيريمي فارار، عن قلقه بشأن مرض ينتشر عن طريق البعوض.

وقال فارار، إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض في جميع أنحاء العالم، مضيفا: "نحن بحاجة إلى التحدث بشكل أكثر استباقية عن حمى الضنك، نحن بحاجة إلى إعداد البلدان لكيفية تعاملها مع الضغوط الإضافية التي ستأتي، في المستقبل في العديد من الدول الكبرى."

وتابع: "إذا انتقل البعوض المصاب من المكسيك إلى الولايات المتحدة، فقد تتحول حمى الضنك إلى مرض مستوطن، أشعر بالقلق عندما تصبح هذه قضية كبيرة."

وهناك دول أوروبية انتشر فيها المرض بالفعل وهي:

كرواتيا

فرنسا

إيطاليا

إسبانيا

البرتغال.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إنه قد لا تكون هناك دائمًا علامات على الإصابة بالعدوى، ولكن إذا ظهرت الأعراض، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 أيام من التعرض للدغة بعوضة مصابة.

يمكن أن تشمل أعراض حمى الضنك ما يلي:

حرارة عالية

صداع شديد

ألم خلف عينيك

آلام العضلات والمفاصل

الشعور أو المرض

تورم الغدد

طفح جلدي يتكون من بقع مسطحة أو مرتفعة قليلاً - يمكن أن يؤثر ذلك على مناطق واسعة من الجسم.

العلاج

لا يوجد علاج لحمى الضنك سوى الراحة وشرب الكثير من السوائل وتناول الباراسيتامول.

ومع ذلك، تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "لا تتناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين، فهذه يمكن أن تسبب مشاكل نزيف إذا كنت مصابًا بحمى الضنك".

هناك أوقات تتطلب دخول المستشفى، وذلك عندما تظهر أعراض حادة لحمى الضنك.

يمكن أن تشمل الأعراض الشديدة لحمى الضنك ما يلي:

آلام شديدة في البطن

تكرار المرض

التنفس السريع

نزيف اللثة أو الأنف

التعب الشديد

عدم القدرة على الاسترخاء (الأرق)

دم في القيء أو البراز.

إذا كنت تعاني من أعراض حمى الضنك الشديدة وقمت بزيارة أي من هذه البلدان، فتوجه للمستشفى فورا:

أفريقيا وآسيا

أمريكا الوسطى والجنوبية

منطقة البحر الكاريبي

جزر المحيط الهادئ

أمريكا الشمالية

كرواتيا

فرنسا

إيطاليا

إسبانيا

البرتغال.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "إذا كنت مصابًا بحمى الضنك الشديدة، فستحتاج إلى البقاء في المستشفى حتى تتعافى".

كيفية الوقاية من حمى الضنك

أفضل طريقة لحماية نفسك من حمى الضنك هي حماية نفسك من البعوض.

تتضمن النصائح ما يلي:

ارتداء ملابس وسراويل ذات أكمام طويلة لتغطية الذراعين والساقين، خاصة في الصباح الباكر وبداية المساء

استخدم طارد الحشرات

أغلق النوافذ والأبواب كلما أمكن ذلك، أو استخدم الستائر أو الحواجز

النوم تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية، بما في ذلك أثناء النهار.

من المرجح أن يتعافي معظم الأشخاص الذين يصابون بحمى الضنك من المرض دون علاج في المستشفى.

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