تظهر بعد العلاقة الحميمة.. علامات تكشف إصابتك بسرطان خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

هناك العديد من العلامات التي تعاني منها السيدات وتكشف عن الإصابة بنوع سرطان خطير، وغالبًا ما تظهر تلك الأعراض بعد ممارسة العلاقة الحميمة وغيرها.

لذا في هذا التقرير، سوف نتعرف على العلامات التي تكشف عن الإصابة بسرطان الرحم ويظهر بعضها عند الانتهاء من ممارسة العلاقة الحميمة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Cancercenter".

أعراض سرطان الرحم بعد العلاقة الحميمة

- ظهور إفرازات مهبلية غير طبيعية.

- الشعور بألم أثناء وبعد ممارسة العلاقة الحميمة.

- الشعور بآلام الحوض وتزداد عند الانتهاء من الجماع.

- خروج إفرازات مدممة.

- النزيف.

أعراض سرطان الرحم الشائعة

1- ألم البطن مع الشعور بالانتفاخ.

2- ظهور كتلة في المهبل.

3- كثرة التبول.

4- الشعور المستمر بالشبع.

5- فقدان الوزن غير المبرر.

6- ظهور بقع في الملابس الداخلية.

تشخيص سرطان الرحم

هناك عدة طرق يتبعها الأطباء للكشف عن الإصابة بسرطان الرحم، وتشمل ما يلي :

معرفة الأعراض وتفاصيل حول مدة استمرارها.

- الخضوع للفحص البدني وفحص الحوض.

- معرفة التاريخ المرضي.

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