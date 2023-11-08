يؤدي لمضاعفات خطيرة.. ما تأثير «الوباء الكبير» في حالة الإصابة به؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف عدد من علماء الأمراض والأوبئة، عن عائلة جديدة لفيروسات الـparamyxovirus، ويطلق عليها اسم «الوباء الكبير»؛ التي تعد من أكثر الأمراض المُعدية في تاريخ البشرية، وهناك العديد من الأعراض المشابهة لأعراض فيروس كورونا الذي انتشر في العالم منذ 4 سنوات، كما أنها تؤثر بشكل كبير على مناعة الجهاز التنفسي، وفيما يلي تستعرض «هُن» خلال الفقرات التالية، أهم المعلومات عن مدى تأثير الفيروس الكبير في حالة الإصابة به على الجهاز التنفسي، وطرق انتقالها من شخص لآخر.

مدى تأثير الوباء الجديد على الجهاز التنفسي

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الوباء الجديد يؤثر على مناعة الجهاز التنفسي، وينتج عنه صعوبة في التنفس والإحساس بالاختناق، موضحا أن أبرز الأعراض التي يمكن أن تظهر على جسم الشخص فور انتقال المرض إليه ما يلي، ومن الضروري اللجوء إلى الطبيب على الفور حتى لا تتفاقم المشكلة الصحية:

- فقدان حاستي التذوق والشم.

- الإصابة بالحمى الشديدة.

- السعال.

- التعب والإرهاق العام في الجسم.

- ضيق وصعوبة في التنفس.

- آلام العضلات.

- القشعريرة.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- الصداع.

- ألم الصدر.

- احمرار العين.

- الغثيان.

- القيء.

- الإسهال.

كيف ينتقل المرض من شخص لآخر؟

ينتقل المتحور الجديد من عائلة فيروسات الـparamyxovirus أو «الوباء الكبير» من شخص إلى آخر من خلال عدة طريق، بحسبما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«هن»:

- يمكنة انتقال المرض بين الأشخاص عن طريق الهواء من خلال السعال والعطس.

- لمس أو مصافحة شخص مصاب بالمرض.

- التعرض للأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس بدون غسل اليدين ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

- تناول الشخص فاكهة ملوثة بإفرازات خفافيش الفاكهة وخاصة التمور.

- التعامل المباشر مع المصابين بالعدوى.

- يصاب الفرد بفيروس الحصبة عن طريق الجهاز التنفسي للشخص المصاب بالمرض.