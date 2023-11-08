البني الداكن.. لون الموسم القادم للشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

اللون البني الداكن من الألوان التي تسيطر على موضة الخريف والشتاء في عام ،2023/2024 ليعطي المرأة إطلالة تبرز أنوثتها ويجعلها أكثر فخامة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الجلد يتألق هذا الموسم بدرجات البني الداكن اللذيذة مثل الشوكولاتة والإسبريسو، مشيرة إلى أنه يتناغم مع الدرجات المحايدة الهادئة مثل البيج والكريمي، في حين يضفي اللون الأسود عليه مزيداً من الأناقة والفخامة.

ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكن تنسيق الجلد باللون البني الداكن مع اللون الوردي، والذي يضفي عليه لمسة أنوثة مبهجة.

إطلالة المونوكروم

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون البني الداكن يبدو في قمة الأناقة والفخامة مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون، مشيرة إلى إمكانية إضفاء لمسة تباين مثيرة على المظهر من خلال اللعب على وتر اختلاف الخامات؛ حيث يمكن تنسيق الجلد مع التريكو أو الساتان.

وأشارت "Elle" إلى أن فخامة الجلد ذي اللون البني الداكن تكتمل بالحُلي الذهبية، والتي تضفي عليه بريقاً ساحراً يأسر الألباب.