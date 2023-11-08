متعة التسوق للنساء.. ما السر وراء تسمية «البلاك فرايداي» بهذا الاسم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر بكل عام التي تعرف بـ«البلاك فرايداي»، تنتظر العديد من السيدات عروضها بفارغ الصبر، وذلك لشهرة هذا اليوم السنوي بتقديم كل الماركات المختلفة عروضًا مميزة من أجل التسوق ما بين شراء الملابس والأحذية والحقائب والأطعمة ومستحضرات التجميل، وغيرها، إلى جانب كل المستلزمات التي يحتاجها كل منزل.

سبب تسمية «البلاك فرايداي» بهذا الاسم

الجمعة السوداء أو كما تُعرف بـ«البلاك فرايداي» هي عطلة تسوق تقام على مستوى العالم في يوم الجمعة الأخيرة من نوفمبر بكل عام، حسب ما ذكر موقع «nbcnews» العالمي.

وكانت نشأت فكرة الجمعة السوداء كتجربة تسوق شخصية في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي بعد عيد الشكر خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو اليوم الذي كانت تعتبره العديد من شركات التسوق عطلة مدفوعة الأجر للموظفين، ولأن الناس عادة ما يكونون في منازلهم، فقام تجار التجزئة بتخفيض أسعار البضائع لجذب المتسوقين إلى المتاجر، وقدموا خصومات على السلع باهظة الثمن مثل أجهزة التلفزيون والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، لذا تمت تسميتها بـ«البلاك فرايداي».

وبعد نجاح تلك التجربة وانتشارها على مستوى كبير من دول العالم، بدأ تجار التجزئة يتنافسون مع بعضهم البعض لتقديم أقوى عروض التخفيضات على المنتجات المختلفة في هذا اليوم من كل عام.

نصائح لتجنب احتيالات عروض «البلاك فرايداي»

وبدوره قدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع في احتيالات بعض العروض بـ«البلاك فرايداي»، ومن بينها:

- فحص السلعة وصفاتها جيدًا.

- التأكد من طبيعة السلعة.

- التأكد من تدوين تاريخ الإنتاج على السلعة.

- التأكد من مدة صلاحية السلعة.

- البحث عن بلد المنشأ للسلعة.

- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم.