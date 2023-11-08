5 حيل لتسهيل عملية تنظيف المنزل.. كيف تستغلين الميكرويف لمساعدتك؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

البحث عن حيل لتسهيل عملية تنظيف المنزل سواء كنتِ تقومين بتنظيفه باستمرار أو بمجرد ترتيبه سريعًا من حين لآخر، أمر يشغل بال العديد من ربات البيوت، وذلك للتخلص من الشعور بالمعاناة عند القيام بهذا الأمر، لذا يجب عليكِ معرفة بعض النصائح التي تساعد في جعل تلك العملية أسهل وأكثر كفاءة.

نصائح لتسهيل عملية تنظيف المنزل

وللتغلب على الشعور بالتعب والإرهاق عند تنظيف المنزل، قدم موقع «mymove» العالمي، مجموعة من النصائح التي يمكن لربات البيوت اتباعها، وهي:

• تسخين قطع التنظيف والإسفنجات في الميكرويف

أحد العوامل المهمة في كيفية تنظيف منزلك هو التأكد من نظافة الأدوات التي تستخدميها أيضًا، إن محاولة تنظيف المنزل باستخدام الأقمشة والإسفنجات المتسخة تؤدي إلى نتائج عكسية، لذا فإن التأكد من تعقيمها يعد خطوة مهمة للبدء.

ما عليكِ سوى وضع الإسفنجة أو قطعة القماش التي ستستخدميها في الميكروويف لمدة 30 ثانية لإزالة أي بكتيريا، وانتظري دقيقة أو دقيقتين قبل إخراجها لأنها ستكون ساخنة، وإذا لم يكن لديكِ ميكروويف، يمكنك أيضًا وضع قطع قماش التنظيف في الغسالة والإسفنجة في غسالة الأطباق، وحاولي تنظيف الإسفنج والقماش بعد كل استخدام لمنع تراكم البكتيريا غير المرغوب فيها على السطح.

• تنظيف الزجاج باستخدام الخل

يمكن أن يؤدي استخدام الملابس لتنظيف الزجاج والمرايا إلى ترك خطوط ولطخات ووبر خلفها، نظرًا لأنهم مواد كثيفة جدًا، فهي تحتوي على ألياف ناعمة تجعلها غير كاشطة، فإذا كنتي تريدين توفير بعض الوقت فالخل مع استخدام الورق هما عوامل تنظيف رائعة وبديلة لمنظفات النوافذ الباهظة الثمن.

• إزالة بقع الصنبور والفولاذ باستخدام الليمون والملح

إذا تركتي المياه لفترة طويلة جدًا، فقد تترك بقعًا صعبة على الأسطح والحنفيات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حتى بعد تنظيف هذه الأسطح، لذا يعد تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ بالليمون طريقة رائعة لإزالة هذه البقايا حيث أن حمض الستريك سيخترق أي أوساخ تقريبًا وسيترك منزلك برائحة منعشة.

• تنظيف الأرائك باستخدام صودا الخبز

يعد الشيء العظيم في صودا الخبز هو أنها فائقة الامتصاص، مما يجعلها أداة رائعة للمساعدة في إزالة الروائح العالقة أو الروائح غير المرغوب فيها في منزلك خاصة فوق الأرائك.

• تنظيف الفضة بورق الألومنيوم وصودا الخبز

على الرغم من جمال الفضة، إلا أنه من الصعب الحفاظ عليها، لسوء الحظ، فإن الهواء يشوه الفضة بشكل طبيعي، لذا تحتاج الفضة إلى التنظيف بانتظام لضمان احتفاظها بلمعانها وذلك باستخدام رقائق الألومنيوم البسيطة وصودا الخبز.