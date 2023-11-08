وصفات طبيعية في المنزل للحصول على شعر لامع.. غير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على لمعان الشعر وبريقه رغبة تحرص عليها الفتيات والنساء، وذلك حتى يبقى مظهره جذابًا دائمًا خاصة عند الذهاب به لخارج المنزل، فإذا كنتِ تريدين شعرًا لامعًا ولكنك لا ترغبين في إنفاق الكثير من المال على مستحضرات العناية بالشعر الباهظة، أو تفضلين العلاجات الطبيعية على المواد الكيميائية والمكونات الأخرى، يمكنك القيام ببعض الخطوات البسيطة.

وصفات طبيعية للحفاظ على لمعان الشعر

قدم موقع «beautybridge» العالمي، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن للنساء اتباعها داخل المنزل، للحفاظ على بريق ولمعان الشعر، ومن بينها:

• ماسك البيض

البيض ليس فقط العنصر الأساسي في تحضير أطباق الكيك والحلوى المختلفة، بل يمكن استخدامه كوصفة طبيعية لعناية الشعر، لاحتواءه على حزمة من البروتين والأحماض الدهنية والليسيثين، فهذه المكونات تعمل على إصلاح الضرر والبهتان في شعرك، فقط اخلطي بياض بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والعسل، واستمري في خلط المعجون حتى يصبح ناعمًا ويمكن وضعه بسهولة على شعرك وتركه لنصف ساعة ثم شطفه وغسله جيدًا.

• ماسك الأفوكادو والموز

يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا وتحضيره من خلال هرس ثمرة أفوكادو مع ثمرة موز معًا، مع التأكد من عدم وجود أي كتل صلبة من الفاكهة، ومن ثم قومي بخلط نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز وحركي هذا الخليط للحصول على عجينة ناعمة.

وفيما بعد ضعي العجينة على فروة رأسك، ودلكيها جيدًا حتى لا تترك أي جذر دون مساس، وقومي بتغطية رأسك جيدًا واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل الشطف.

• ماسك زيت جوز الهند والعسل

كل ما عليكِ فعله هو خلط ملعقة واحدة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من العسل، وفيما بعد قومي بتسخين هذا الخليط حتى يذوب الخليط ويظهر كالسائل، ومن ثم ضعيه من الجذور إلى الأسفل ثم قومي بتغطية شعرك بقبعة الاستحمام لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، واشطفيه جيدًا في النهاية.