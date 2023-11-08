الكرفس.. غني بالفوائد ولكن احذر هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشف المركز الاتحادي للتغذية عن فوائد عديدة الكرفس، كما أنه غني بفوائد صحية عديدة، كذلك مضاد للبكتيريا، وطعام صحي غني بالألياف الغذائية والزيوت الطيارة والمواد المرة الصحية، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة للجسم، مثل فيتامينات B وفيتامين C والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

فيتامينات ومعادن

وأضاف المركز الألماني أن الكرفس يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامينات B وفيتامين C والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

ويحتوي الكرفس أيضاً على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، التي تحمي الجسم مما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة.

استجابات تحسسية

وفي ضوء ذلك، أشار المركز إلى أن الكرفس يندرج ضمن الأغذية، التي قد تؤدي إلى حساسية الطعام، حيث إنه قد يؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص مثل حكة الجلد وتورم في الفم والحلق وطفح جلدي وضيق في التنفس.

كما أن التعرض للشمس بعد تناول كمية كبيرة من الكرفس مباشرة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بطفح جلدي أو حروق شمس فيما يسمى "بالتسمم الضوئي".