الماريغوانا.. مخاطر صحية جديدة لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشفت دراستان جديدتان أن كبار السن الذين يدخنون الماريجوانا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي أمراض خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الموت.

وجدت الدراسة الأولى أن كبار السن الذين يدخنون الماريجوانا أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية عند دخول المستشفى من غير المستخدمين.

وجدت الدراسة الثانية أن كبار السن الذين يدخنون الماريجوانا يوميًا أكثر عرضة بنسبة 45% للإصابة بقصور القلب.

وتم تقديم الدراستين، اللتين لم يتم نشرهما، يوم الإثنين في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية في فيلادلفيا. واستبعدت كلتا الدراستين مستخدمي القنب الذين يدخنون التبغ أيضاً للتركيز فقط على الآثار القلبية الوعائية لتدخين الماريغوانا، وفقاً لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تدخين التبغ أو الماريغوانا بسبب الآثار الضارة المحتملة على القلب والرئتين والأوعية الدموية.

وقال أستاذ كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة كولورادو سكايز روبرت بيج في بيان: "تشير أحدث الأبحاث حول استخدام القنب إلى أن التدخين واستنشاق القنب يزيد من تركيزات كربوكسي هيموجلوبين الدم (أول أكسيد الكربون ، وهو غاز سام) ، والقطران على غرار آثار استنشاق سيجارة التبغ، وكلاهما مرتبط بأمراض عضلة القلب وآلام الصدر واضطرابات ضربات القلب والنوبات القلبية وغيرها من الحالات الخطيرة".

وارتفع عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر والذين أبلغوا عن تدخين الماريغوانا في السنوات الأخيرة، حتى إنه تضاعف بين عامي 2015 و2018، وفقاً لشبكة (سي إن إن).

ووجدت إحدى الدراسات التي قدمت يوم الإثنين أن الاستخدام المتكرر للماريغوانا له تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول أو مرض السكري. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يدخنون الماريجوانا لديهم خطر أكبر بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أثناء وجودهم في المستشفى.

ويعاني ما يقرب من 6.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة من قصور القلب، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.