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مزيلات عرق مصرية وموفرة.. «منتجات وطنية للعناية للبشرة»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مزيل عرق مصري أصيل

العديد من الحملات الشعبية، انطلقت لدعم المنتجات الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولك يتكن سيدات مصر ببعيدات عن المشهد، إذ قررن أنّ تكون المكونات والمحتويات التي تستخدمنها مصرية 100%، وعلى رأسها منتجات العناية الشخصية ومزيل العرق، وبدأن على الفور في البحث عن منتجات محلية جودتها لا تقل عن الأجنبية، بل أكثر توفيرًا.

مقاطعة المنتجات غير المصرية

أول ما تهتم به السيدات هو مستحضرات التجميل والعناية بالجسم خاصةً مزيل العرق، وفي محاولة لدعم الأشقاء بغزة، شنت السيدات، حملة لدعم المنتجات المحلية والابتعاد عن المنتجات الأجنبية، وكان أبرز ما بحثن عنه عبر السوشيال ميديا، هو مزيل عرق مصري خالص 100%، إذ تساءلت إحدى الفتيات: «إيه بدائل مزيل العرق؟ عاوزين بديل لمزيل العرق مصري»، وعن طريق العديد من الجروبات التي تشجع المنتج المصري، وصلت إلى ضالتها.

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مزيل عرق مصري

وقال صاحب أحد المحال التجارية لـ«هُن»، أنّ السوق المصرية بها أنواع عديدة محلية الصنع: «منتجات إنفينتي وترافيل وعبق»، مؤكدًا أنّ «سبرينج رول» مناسبًا بمنتجاته كافة لكل أنواع البشرة، وهناك أيضًا مستحضرات شركة «إيفا»، فهي شركة مصرية خالصة 100%.

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«استخدام المنتجات المصرية يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد»، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، حديثها لـ«هُن»، مؤكدة أنّ أغلب المنتجات الغربية لها بدائل محلية وطنية مصرية خالصة، مما سيخفض ذلك الطلب على العملة الأجنبية لشراء المنتجات المصرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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