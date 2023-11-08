طريقة عمل الخيار المخلل بـ3 مكونات فقط.. طعم أحلى من الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المخللات من الأصناف الشهية التي يحرص المصريون على تواجدها على الموائد في مختلف الوجبات، سواء الإفطار أو الغذاء أو العشاء، والخيار المخلل على وجه الخصوص من أكثر أنواع المخللات شعبية، وتلجأ العديد ربات المنازل إلى إضافته للساندوتشات لما تضيفه من مذاق شهي ونكهة مميزة.

ويمكن إعداد الخيار المخلل في المنزل بـ3 مكونات فقط وبطريقة سهلة وبسيطة وطعم مثل الجاهز، ويقدم «هن» في التقرير التالي، طريقة إعداد الخيار المخلل وفقًا للشيف غادة محمد سعيد في كتابها «أشهى الأكلات».

مقادير الخيار المخلل

- كيلو خيار

- كوب خل

- 5 أكواب ماء

- نصف كوب ملح خشن

طريقة عمل الخيار المخلل

يُقطع الخيار حسب الرغبة ثم تُنظف البرطمانات جيدًا، ويُوضع فيها الخيار المقطع، ثم يذاب بالملح في الماء ويوضع عليه الخل، وبعد ذلك، يُوضع الخليط فوق الخيار.

- يجب غمر الخيار جيدًا بالماء ولا يترك فراغًا بين غطاء البرطمان والخيار.

- اغلقي البرطمان واتركيه لمدة 10 أيام، وبعدها سيصبح الخيار جاهزًا للتقديم.