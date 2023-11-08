منتجات فلسطينية شهيرة في الأسواق.. «دوري عليها في البلاك فرايداي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع اقتراب «البلاك فرايدي» الذي تنهال فيه العروض والتخفيضات، تهتم الكثيرات بمعرفة أهم المنتجات الفلسطينية، إذ يأتي مهرجان التخفيضات بالتزامن مع أحداث الحرب الجارية في قطاع غزة، ولعل أشهر تلك المنتجات زيت الزيتون الشهير، ومنتجات أخرى مثل الملابس والزعتر الفلسطيني والصابون المصنوع في نابلس، وغيرها من المنتجات التي أصبحت المواقع الشهيرة تعرضها لأول مرة في «البلاك فرايدي»، وعلى الرغم من بساطتها التي لا ترتقي لعروض الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال، لكنها تنال اهتمامًا كبيرًا.

منتجات فلسطينية في الـ«بلاك فرايداي»

وبحسب موقع «fairerworldyork»، فإن عروض البلاك فرايدي سيكون بها جميع أنواع زيت الزيتون البكر، الممتاز المصنوع في فلسطين، كونه جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد والثقافة الفلسطينية، ويعود إنتاج زيت الزيتون إلى 5000 عام في فلسطين، ومع الوقت تناقل الشعب العربي ثقافة زراعة أشجار الزيتون، ولا يزال موسم الحصاد قائمًا حتى اليوم.

الزعتر الفلسطيني

ويعتبر الزعتر الفلسطيني من المنتجات الأساسية التي يجب على السيدات البحث عنها، لأنها عنصر أساسي يومي في التوابل بالشرق الأوسط، مكون من مزيج أعشاب من الزعتر البري والسمسم المحمص والسماق.

صابون زيت الزيتون من نابلس بالضفة الغربية

في عروض البلاك فرايداي، يمكن للسيدان البحث عن الصابون الفلسطيني، وهو صابون تنتجه مدينة نابلس بالضفة الغربية، منذ القرن العاشر، ويدخل في مكوناته زيت الزيتون بشكل أساسي، ويُصنع الصابون ويًقطع يدويًا في بيوت الصابون القديمة على يد حرفيين مهرة، ويعتبر منظف طبيعي ومناسب لجميع أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الدهنية، إذ يحتوي على 72% من زيت الزيتون.