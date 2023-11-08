طبيب يكشف أول علامة غير متوقعة على نقص المغنيسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف الطبيب البريطاني، إريك بيرج عن أول علامة على نقص المغنيسيوم.

وقال الدكتور إريك بيرج، عبر قناته بموقع "يوتيوب"، نظرا لأن المغنيسيوم ضروري كيميائيا وحيويا لإنشاء ATP ، وهو مركب الطاقة، فإن التعب هو أول علامة على نقص المغنيسيوم.

وأوضح "بيرج" مؤشرات أخرى على نقص المغنيسيوم مثل التشنج والارتعاش وعدم انتظام ضربات القلب.

حيث يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم أيضا إلى زيادة مقاومة الأنسولين والأرق وحتى الاكتئاب، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية".

ما الذي يسبب نقص المغنيسيوم؟

قال الدكتور بيرج إن المغنيسيوم قوي على نحو خاص في الخضروات الورقية مثل اللفت والجرجير والكرنب الأخضر والخردل.

ومن ثم ، إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الخضروات الورقية والسلطات، فمن المحتمل أن تصاب بنقص المغنيسيوم.

ونصح بتناول السلطة يوميا، ولكن إذا وجدت ذلك صعبا للغاية، فيمكن أن يساعدك المكملات.

وأوصى أيضا بتناول مكملات جلايسينات المغنيسيوم، والابتعاد عن أكسيد أو هيدروكسيد أو كربونات المغنيسيوم.

وبصرف النظر عن عدم تناول ما يكفي من الخضروات الورقية والسلطات، هناك سبب آخر لنقص المغنيسيوم وهو تناول الكثير من الأطعمة المكررة التي تحتوي على الفركتوز ، مثل السكر والعسل وشراب الذرة عالي الفركتوز.

كما أن شرب الكثير من الكحول يؤدي أيضا إلى نقص المغنيسيوم، وذلك لأنه يحتوي على السكريات.

وقال الدكتور بيرج إنه كلما زاد الالتهاب في الجسم، قل احتمال إصابتك بالمغنيسيوم.

حتى بعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية تؤدي إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم.

لذلك، إذا كنت تشعر بالتعب، فقد ترغب في تناول المزيد من الخضروات الورقية، ومع ذلك، يمكن أن يكون التعب نتيجة للعديد من الظروف وعادات نمط الحياة.

لذا إذا كنت تعاني في أي وقت من أعراض غريبة يجب استشارة الطبيب فورا.