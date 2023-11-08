10 أعراض إذا ظهرت على جسمك تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يظهر السرطان بطرق مختلفة، لذا من الضروري أن تكون على دراية بالأعراض المحتملة.

وفي حين أن فقدان الوزن هو علامة شائعة على إصابتك بالسرطان المتقدم، فإليك 10 أعراض أقل شهرة يمكن أن تظهر قبل حدوث فقدان كبير في الوزن، وفق ما جاء في موقع "تايمز ناو نيوز".

التعب المستمر:

يمكن أن يكون التعب المستمر وغير المبرر علامة مبكرة على بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدم والغدد الليمفاوية، حيث يحول الجسم الطاقة لمحاربة المرض.

الالتهابات المتكررة:

يمكن أن تضعف السرطانات جهاز المناعة، ما يؤدي إلى عدوى متكررة أو لا تستجيب بشكل جيد للعلاج.

ألم غير مبرر:

يمكن أن يكون الألم المزمن وخاصة آلام العظام، مؤشرا مبكرا لبعض أنواع السرطان، مثل سرطان العظام أو انتشار السرطان النقيلي إلى العظام.

تغيرات في الجلد:

قد تشير تغيرات الجلد مثل التغميق أو الاصفرار أو الاحمرار المفرط، إلى سرطانات كامنة، بما في ذلك الجلد والبنكرياس.

ضيق التنفس:

حتى بدون تاريخ من مشاكل الرئة، ربما أحد أعراض سرطان الرئة أو أنواع الأخرى التي انتشرت إلى الرئتين.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

يمكن أن يكون عسر الهضم المستمر أو صعوبة البلع أو التغيرات غير المبررة في عادات الأمعاء مؤشرا على الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

نزيف غير عادي:

يمكن أن يكون النزيف غير المبرر، مثل نزيف الأنف المتكرر أو البراز الدموي أو فترات الحيض الغزيرة، علامة على أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الدم أو القولون والمستقيم أو الرحم.

تورم أو كتل:

قد يشير تطور الكتل أو التورم في الجسم، مثل الثدي أو الغدد الليمفاوية أو الخصيتين، إلى الإصابة بالسرطان.

تغيرات في الشهية:

في حين أن فقدان الوزن هو أحد الأعراض المعروفة للسرطان المتقدم، فقد تحدث تغيرات طفيفة وغير مبررة في الشهية أو فقدان الوزن إلى حد بعيد وغير مقصود في المراحل المبكرة.

الأعراض العصبية:

يمكن أن يرتبط الصداع والنوبات والتغيرات في الرؤية ومشاكل الذاكرة في بعض الأحيان بأورام المخ.