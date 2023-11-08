"تظهر عند تناول الطعام".. 3 أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول لمصراوي، إن سرطان المعدة هو نوع من السرطانات التي تصيب بطانة المعدة، وهو مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في مرحلة مبكرة.

هناك عدة عوامل يمكنها أن تدل على الإصابة بسرطان المعدة، منها:

1- العمر

يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة مع تقدم العمر.

2- التاريخ العائلي

إذا كان لديك تاريخ عائلي من سرطان المعدة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

3- عدوى بكتيريا Helicobacter pylori:

هذه البكتيريا شائعة جدًا ويمكن أن تسبب التهاب المعدة، وهو عامل خطر لسرطان المعدة.

4- التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

5- اتباع نظام غذائي عالٍ في اللحوم المصنعة

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من اللحوم المصنعة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.