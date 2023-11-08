احذر..6 علامات تدل على انخفاض الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكوليسترول هو مادة دهنية ضرورية لبناء خلايا الجسم، ولكن انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يسبب مشاكل صحية، مثل فقر الدم وضعف العضلات.

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول لـ"الخليج 365، في بعض الحالات لا تظهر أي علامات أو أعراض على انخفاض الكوليسترول، ولكن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى هذه المشكلة

فقر الدم

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكوليسترول إلى فقر الدم، مما قد يسبب التعب والضعف.

ضعف العضلات

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكوليسترول إلى ضعف العضلات، مما قد يجعل من الصعب القيام بالنشاطات اليومية.

الجلد الشاحب

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكوليسترول إلى شحوب الجلد.

الشعور بالبرد

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكوليسترول إلى الشعور بالبرد، خاصة في الأطراف.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكوليسترول إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو الإمساك.

تأخر النمو عند الأطفال

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكوليسترول إلى تأخر النمو عند الأطفال.