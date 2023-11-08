طريقة عمل طاجن المكرونة بالبشاميل.. أحلى وأوفر من الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد المكرونة بالبشاميل من الوصفات الشهية التي تحرص السيدات على تقديمها، على مائدتها بانتظام، وهي من قائمة مأكولات العزومات على المائدة المصرية، كونها من الأصناف المحببة للكبار والصغار، وتضفي شكلً أنيقًا على مائدة الطعام.

ويقدم لكِ «هن» طريقة عمل طاجن المكرونة بالبشاميل، بطريقة سهلة وألذ وأوفر من الجاهز بكل تكات الوصفة الأصلية خطوة بخطوة.

مقادير طاجن المكرونة بالبشاميل

- نصف كيلو مكرونة

- ملح وفلفل

- ملعقة قرفة

- ملعقتا زيت

- كيلو لحم مفروم

- 4 بصلات مفرومة بشكل ناعم

- 6 فصوص ثوم مفرومة بشكل ناعم

- ملعقتا سكر

- أربع ورقات غار

- 6 ملاعق خل

- نصف كوب طماطم

- علبتا طماطم معلبة ومقطعة

مقادير الجبن

- ملعقتا زبد

- 4 بيضات مخفوقة قليلا

- نصف كيلو شيدر

- 3 أكواب لبن

- قليل من جوز الطيب المبشور

- ملعقتا دقيق

طريقة عمل طاجن المكرونة الباشميل

احضري إناء، وضعي الزيت ثم ضيفي اللحم والبصل والثوم، واتركي الخليط كي ينضج على نار هادئة حتى يحمر قليلًا، ثم ضيفي الطماطم والصلصة والخل، واتركي المكونات حتى تتسبك.

ضيفي الطماطم والصلصة والخل، واتركي الخلطة تغلي على نار هادئة، ثم ضعي نبات الغار والسكر والقرفة والملح والفلفل، واتركي المكونات حتى يغلظ قوام الصلصة.

- اطهي المكرونة في ماء مغلي وبه ملح، واتركيها حتى تمام النضج، ثم ضعي نصف مقدار اللحم في طبق فرن، ثم ضيفي نصف مقدار اللحم وغطيه بمقدار المكرونة، وضعيها بالفرن حتى تنضج.

احضري إناء به زبد وضيفي الدقيق واتركيه ينضج، ثم احضري إناء به زبد وضيفي الدقيق واتركيه ينضج مع مراعاة التقليب، ومع ذلك ارفعيه من على النار، وضعي اللبن تدريجيًا مع التقليب حتى يغلظ قوام الخليط، ثم اغلي الخليط على نار هادئة لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك ارفعيه من على النار، ثم ضيفي الجبن والبيض وجوزة الطيب والملح والفلفل.

استخرجي الطاجن من الفرن، وصبي عليها كاسترد الجبن، ثم ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى حتى يصفر الجبن، وبعد أن تبرد الصينية تُقدم.