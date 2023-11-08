4 نصائح لاختيار مزيل البقع المناسب للملابس.. «هترجع جديدة ومن غير بهتان»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تلجأ العديد من السيدات إلى استخدام مزيل البقع مع المسحوق، رغبة في التخلص من بقع الملابس والحصول على مستوى أعلى من النظافة، لكن تقع السيدات في حيرة بسبب كيفية اختيار مزيل البقع المناسب لأنواع ملابسها، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

تختلف البقع التي تتواجد بالملابس ما بين صلصلة وقهوة وشوكولاتة، وهو ما يتطلب اختيار مزيل للبقع يتمكن من محو البقع كافة مع الحفاظ على لمعان أقمشة الملابس وألوانها زاهية دون إصابتها بالبهتان.

كيفية اختيار أفضل مزيلات البقع

ومع صعوبة اختفاء تلك البقع في أثناء دورة الغسيل العادية، يمكن أنّ يساعد مزيل بقع الغسيل المناسب في إخفاء أي مظهر لها، مما يجعل الملابس تبدو وكأنها جديدة، ويوجد 4 طرق لاختيار مزيل البقع المناسب وإضافته إلى المسحوق للحصول على أفضل النتائج، وفقا لموقع «إن بي سي نيوز» الأمريكي.

مكونات مزيل البقع

هناك بعض المكونات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار مزيلات البقع خلال التسوق، إذ تعتمد معظمها على الإنزيمات التي تعمل على تفتيت البقع إلى قطع أصغر، وهي ببساطة عبارة عن صابون قوي لإزالة البقع، وفقًا لمارلا موك، رئيسة إحدى شركات خدمات التنظيف المنزلية.

وقالت إنّ مزيلات مثل الكحول تساعد على إذابة البقع الزيتية، ويفضل استخدام مزيلات البقع المعتمدة على الأكسجين التي تحتوي على عوامل مؤكسدة مثل بيروكسيد الهيدروجين وبيركربونات الصوديوم لإزالة البقع الملونة، ومزيلات البقع المعتمدة على الأنزيمات هي الاختيار الأفضل في البقع العنيدة والقوية، أما التي تحتوي على الأوكسجين فهي الاختيار الأفضل في البقع الخفيفة على الملابس الملونة.

نوع البقعة المراد إزالتها

سيحدد نوع البقعة، نوع مزيل البقع الذي تحتاجه السيدة وكيفية استخدامه، على سبيل المثال، تتطلب البقع التي تحتوي على البروتين عادة، ماءً باردًا لتجنب ثبات البقع والمزيلات التي تعتمد على الإنزيمات، بينما تحتاج البقع التي تحتوي على الزيت إلى ماء دافئ ومزيل يحتوي على الأكسجين.

تركيبة مزيات البقع

هناك أربعة أنواع رئيسية من مزيلات البقع، المساحيق والبخاخات والمواد الهلامية والعلاجات الموضعية، ومعظم مزيلات البقع الحديثة عبارة عن سوائل مركزة جدا في زجاجات رذاذ، ولا يوجد نوع محدد من التركيبة أفضل في إزالة البقع من الأنواع الأخرى.

نوع القماش

نوع القماش أو لون الملابس التي تعالجينها، من الأشياء المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان ثبات اللون، ومدى مقاومة لون الملابس للتلاشي أو البهتان بسبب قوة المكونات المستخدمة في مزيلات البقع، لذا يجب التأكد من إجراء اختبار بجزء صغير من مزيل البقع على جزء مخفي من ملابسك لمعرفة ما إذا كان هناك أي تغيرات في اللون.