الامارات | عاش 6 أشهر في مركز تسوق بحيلة غريبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف حراس الأمن في أحد مراكز التسوق في شنغهاي بالصين مؤخرًا شابًا يبدو أنه كان يعيش بشكل مريح تحت درج داخل المركز لأكثر من ستة أشهر.

وفيما تعد المراكز التجارية أماكن مزدحمة، يصعب مراقبة كل فرد فيها بشكل مفصل، إلا أن الفشل في ملاحظة شخص يعيش في مركز تسوق بشكل مستمر لمدة نصف عام تقريبًا يعد أمرًا مريبًا إلى حد ما في حد ذاته.

ومع ذلك، يبدو أن هذا قد حدث في مول مزدحم في شنغهاي، حيث تمكن شاب من العيش لأكثر من ستة أشهر تحت درج جانبي بشكل مريح للغاية. ووفقا لوسائل إعلام صينية، قام الشاب الذي لم يذكر اسمه بتركيب خيمة نوم تحت درج منعزل في المبنى، إلى جانب مكتب صغير وكرسي مكتب، وقام فيها بشحن جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف المحمول الخاص به من منافذ الكهرباء في مركز التسوق وتمكن من البقاء بعيدًا عن الأنظار.

وقال موقع "أوديتي" أن الرجل انتقل إلى مركز التسوق منذ أكثر من ستة أشهر، ولكن سرعان ما لاحظه حارس الأمن الذي أراد في البداية طرده، ومع ذلك، بعد أن أخبر الحارس أنه يعيش فقط تحت الدرج هناك لأنه يحتاج إلى مكان هادئ ومنعزل للدراسة لامتحان القبول بالجامعة، سمح الحارس للشاب بالبقاء، بشرط المغادرة مباشرة بعد الامتحان المهم للغاية.

وليس من الواضح ما حدث لحارس الأمن هذا، ولكن المؤكد أن الشاب استمر في العيش في مركز التسوق حتى 30 أكتوبر، عندما تمكن حارس آخر من اكتشاف مكان إقامته النظيف والمنظم بشكل جيد.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، يمكن رؤية الرجل وهو جالس على كرسيه، ويتصفح هاتفه، بجوار خيمة نوم. وتم إلقاء القبض على الشاب، بعدما أكدت لقطات كاميرات المراقبة أنه كان يعيش داخل المركز التجاري منذ عدة أشهر. ولاقت قصته ردود فعل متباينة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادعى البعض أنه ليس أكثر من "طفيلي" كان من الممكن أن يتسبب في أضرار للشركات العاملة في المركز التجاري أو حتى مهاجمة شخص ما، بينما أشاد آخرون بقدرته على البقاء دون أن يلاحظه أحد و توفير مال الإيجار بهذه الطريقة.