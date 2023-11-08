الامارات | هل يمكن التخلي عن أبر الانسولين؟.. خبر سار لمرضى السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور فريق من جامعة ألبرتا خطوة جديدة لتحسين عملية إنشاء خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية للمريض، مما يجعل احتمال العلاج بدون حقن أقرب للأشخاص المصابين بالسكري.

وتجري الطريقة بأخذ الخلايا الجذعية من دم مريض واحد وإعادتها كيميائيًا في الوقت المناسب، ثم إعادة توجيهها مرة أخرى في عملية تسمى "التمايز الموجه"، لتصبح في النهاية خلايا منتجة للأنسولين.

وفي بحث نُشر هذا الشهر ونقل ملخصه موقع " ساينس ديلي"، عالج فريق الباحثين الخلايا السلفية البنكرياسية بعقار مضاد للورم يعرف باسم مثبط AKT/P70 AT7867. وأفادوا أن الطريقة أنتجت الخلايا المطلوبة بمعدل 90%، مقارنة بالطرق السابقة التي أنتجت 60% فقط من الخلايا المستهدفة. وكانت الخلايا الجديدة أقل عرضة لإنتاج الخراجات غير المرغوب فيها، وأدت إلى التحكم في الجلوكوز بدون حقن الأنسولين في نصف الوقت عند زرعها في الفئران. ويعتقد الفريق أن جهوده ستتمكن قريبًا من القضاء على ما بين 5 إلى 10% من الخلايا التي لا تنتج خلايا البنكرياس.

وقال جيمس شابيرو، رئيس الأبحاث الكندية في جراحة زرع الأعضاء والطب التجديدي ورئيس بروتوكول إدمونتون، الذي سمح بإجراء 750 عملية زرع لخلايا الجزر المتبرع بها منذ تم تطويره منذ 21 عامًا "نحن بحاجة إلى حل الخلايا الجذعية الذي يوفر مصدرًا لا حدود له للخلايا. نحن بحاجة إلى طريقة لتصنيع تلك الخلايا بحيث لا يمكن لجهاز المناعة في الجسم رؤيتها والتعرف عليها على أنها غريبة."

ويشير الباحثون إلى أن هذه الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية لتنمية الخلايا المنتجة للأنسولين من دم المريض نفسه يمكن أن تسمح في النهاية بعمليات زرع الأعضاء دون الحاجة إلى أدوية مضادة للرفض.

يجب على متلقي الخلايا المتبرع بها تناول أدوية مضادة للرفض مدى الحياة، ويكون العلاج محدودًا بسبب العدد القليل من الأعضاء المتبرع بها المتاحة.

وتابع شابيرو إنه يجب إجراء المزيد من دراسات السلامة والفعالية قبل أن يصبح زرع الخلايا المشتقة من الخلايا الجذعية جاهزًا للتجارب البشرية، لكنه متحمس للتقدم المحرز.

ويقول: "ما نحاول القيام به هنا هو النظر إلى الأفق ومحاولة تخيل الشكل الذي ستبدو عليه رعاية مرضى السكري بعد 15 أو 20 أو 30 عامًا من الآن". "لا أعتقد أن الناس سوف يحقنون الأنسولين بعد الآن. ولا أعتقد أنهم سيرتدون المضخات وأجهزة الاستشعار".