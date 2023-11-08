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«مش الجواز بس».. سبب غريب وراء رفض إليسا الإنجاب فماذا قالت؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إليسا

العديد من الجوانب الخاصة بحياتها الشخصية كشفت عنها الفنانة اللبنانية إليسا عبر العديد من التصريحات التلفزيونية، وآخرها حديثها عن السبب وراء عدم رغبتها في الإنجاب وهو ما رأه البعض غريبا.

إليسا تكشف عن سبب عدم إنجابها 

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا سر رفضها للإنجاب، وقالت في تصريحات تلفزيونية، إنها تكره مصطلح وجوب إنجاب أطفال حتى يراعوا آبائهم في الكبر، مستطردة: «أنا أكره جملة أنه لابد من إنجاب أطفال لترعاكي في الكبر».

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وتابعت إليسا حديثها عن عدم الإنجاب، لافتة إلى أنها ضد تلك الموروثات القديمة التي تراها غير منطقية من وجهة نظرها، مستطردة: «هناك الكثير من الناس الذين يتمتعون بوجود أبناء لديهم ولكن لم يرعوهم فى الكبر وليسوا سندا لهم».

سبب عدم زواج إليسا 

وبخلاف فكرة الإنجاب أشارت إليسا في تصريحات تلفزيونية سابقة أيضًا عن السبب وراء عدم زواجها، لافتة إلى أن تلك الفكرة أصبحت خارج تفكيرها، وأن والدها شجعها على العمل والاستقلال المادي في بداية حياتها وترك لها حرية اختيار هذا الأمر فيما بعد.

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وفي تصريحاتها السابقة كشفت الفنانة اللبنانية عن نجاحها بالفعل في الاستقلال المادي والاجتماعي، وعدم حاجتها لرجل في حياتها، قائلة: «من وأنا صغيرة كانت أمي دايمًا تقولي نفرح فيكي أو يجي ناس يقولي لي نفرح فيكي، وأبويا كان ضد الفكرة، ودايما يقول نفرح بشهادتها وبكره تشتغل وخليها تاخد شهادتها وتشتغل وتستقل، وبعدين هي بتقرر، وهذه الشغلة كتير مليحة، لأن أنا لما اشتغلت واطلع مصاري استقليت ماديًا وصار عندي استقلال فكري واستقلال اجتماعي وما تلاقي إني بحاجة لوجود رجل ومش غلط أنه اتجوز، لكن ما عاد حسيت إني بحاجة لوجود رجل».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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