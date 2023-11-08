وداعا لاحتقان الحلق.. 3 مشروبات دافئة تحميك من نزلات البرد وتقوي المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تغير الأحوال الجوية خلال فصل الخريف، يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالاحتقان ونزلات البرد، والتي تسبب الصداع والإرهاق وصعوبة البلغ، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية أفضل المشروبات التي تساعد على علاج احتقان الحلق، وتعزز من الجهاز الجهاز المناعي للجسم.

مشروبات تعالج احتقان الحلق

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة أفضل المشروبات التي تساعد على التقليل من آلام الحلق والالتهابات المتواجدة فيه، وذلك بحسب موقع «health» الطبي.

مشروبات تساعد على علاج احتقان الحلق

1- شاي القرفة:

القرفة من التوابل الدافئة، ذات الرائحة القوية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية للشخص، وتتميز بالعديد من الخصائص منها:

- مضادة للبكتيريا وتساهم في محاربة التهابات الحلق ونزلات البرد.

- تحتوي القرفة على الكثير من مضادات الأكسدة، وبالتالي مفعولها قوي في مواجهة الالتهابات.

طريقة تحضيرها:

للتخلص من مشكلة الاحتقان، ينصح بمشروب القرفة، ويتم تحضيره بإضافة القليل من القرفة مع الكركم أو باستخدامها بمفردها في الماء الفاتر.

2- شاي الكركم:

في حالة الإصابة بنزلة برد أو وجود صعوبة في ابتلاع الطعام، ينصح بالحصول على مشروب ساخن، مثل شاي الكركم، والذين استخدم من في الطب القديم، ويتميز بعدة خصائص مهمة كونه أحد مضادات الأكسدة القوية، الذي يساعد على مكافحة العدوى، وسرعة التعافي من البرد، ويعزز من صحة الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات، ويمكن تناوله من خلال إضافة رشة منه في الحليب، أو غليه مع الفلفل الأسود في الماء أو الحليب وشربه قبل ساعة من النوم.

3- الزنجبيل:

يعد مشروب الزنجبيل أحد أفضل العلاجات العشبية، سواء لالتهاب الحلق أو اضطراب المعدة، إذ يحتوي على مركبات نشطة تساعد على محاربة البكتيريا والفيروسات بشكل كبير، ويقوي مناعة الجسم، ويساعد على سرعة التعافي، وأشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن مركبات مشروب الزنجبيل تعتبر مضادة للالتهابات خاصة التهاب اللوزتين، ولكن يجب الانتباه إلى الكمية التي يشربها الشخص ويفضل عم الإفراط في تناوله إذ يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.

طريقة تناول مشروب الزنجبيل:

لعمل هذا المشروب يفضل غليه مع أوراق النعناع أو إضافة الشاي معه.