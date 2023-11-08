7 علامات لنقص الكالسيوم في الجسم.. احذر وخز الأصابع وضربات القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

نقص الكالسيوم من الأمراض الشائعة التي يعاني منها ملايين البشر حول العالم، وتنتشر أعراضه بين الكثير من المصريين وتتمثل في تعب شديد أو هشاشة الأظافر التي تتكسر بشكل متكرر وتشنجات لا يعلمون سببها، ومع البحث عن مصدر تلك الأعراض، وُجد أنها بين 7 أعراض شهيرة لنقص الكالسيوم، والتي عرضها موقع «clevelandclinic» الطبي البريطاني، وتحدث الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات لـ«هُن»عنها بجانب فوائد عنصر الكالسيوم للجسم.

7 أعراض لنقص الكالسيوم:

أول وأهم 7 أعراض لنقص الكالسيوم في الجسم هي الشعور بالتعب الشديد، بداية من آلام الجسم وتصلبه وحتى المزاج المكتئب في حالة نقص كالسيوم الدم، ويكون التعب نتيجة لنقص تغذية خلاياك.

سوء صحة الفم

عند نقص الكالسيوم يقوم الجسم بامتصاص الكالسيوم من عظامك ليظل يقوم بوظائفه، وذلك يجعل أسنانك أكثر عرضة للتسوس والارتخاء وتكون عرضه للإصابة بأمراض اللثة.

هشاشة الأظافر وجفاف الجلد

جاف الجلد والأظافر المتشققة والهشاشة، هي علامات وأعراض لنقص الكالسيوم بالجسم.

آلام وتشنجات في العضلات

وعنصر الكالسيوم لا يجعل عظامنا قوية فحسب، بل يضمن أيضًا أن تعمل عضلاتنا بشكل صحيح، لإنه يساعد عضلاتنا على الانقباض والاسترخاء، وفي حالة نقص كالسيوم الدم يصبح جسمك أضعف، وتواجه المزيد من الأوجاع والآلام والتصلب والتشنجات.

خدر ووخز في أصابعك

ومن الـ7 علامات لنقص الكالسيوم في الجسم الشعور بالخدر ووخز الأصابع، إذ يلعب الكالسيوم دورًا حيويًا في العديد من الأجزاء المختلفة من جهازنا العصبي المركزي؛ وعند نقصه تتأثر الأعصاب خاصة في الأطراف اليدين والقدمين.

النوبات

يؤدي نقص التغذية في بعض الأحيان إلى حدوث نوبات.

عدم انتظام ضربات القلب

إذا بدأت نبضات قلبك تصبح بطيئة إلى حد ما، فأنت بحاجة إلى التحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن، لإن ذلك يمكن أن يكون علامة على نقص حاد في الكالسيوم.

وخلال حديثه لـ«هن» قال «حلمي» إن هناك عدة فوائد لانتظام نسبة الكالسيوم في الجسم منها:

- تنظيم عملية تقلص العضلات في الجسم.

- المشاركة في عملية تخثر الدم.

- خفض خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع خاصة فترة الحمل.

- تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم.

- المساعدة في بناء الأسنان والحفاظ على صحتها.

- التقليل من أعراض فترة ما قبل الحيض.

- الحفاظ على صحة القلب.