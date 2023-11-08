هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب المشروبات الغازية لمدة 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول المشروبات الغازية بكثرة مما يؤدي إلى التأثير على الصحة بشكل سلبي، بداية من زيادة الوزن إلى الأضرار الجسدية المزمنة، ما يدفع البعض عن الإقلاع من تناولها.

لذا في هذا الصدد، ما يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول المشروبات الغازية لمدة شهر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Medical daily".

فقدان السعرات الحرارية الزائدة

الإقلاع عن المشروبات الغازية يساعد على فقدان الوزن والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وذلك لمحتواها من المحليات الصناعية التي تزيد من الدهون في الجسم.

الوقاية من أمراض الكلى

كشفت بعض الدراسات أن تناول المشروبات الغازية يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى التي يمكن أن تعيق عمل وظائفها بكفاءة، ويمكن أن تتطور إلى الإصابة بالفشل الكلوي، لذا التوقف عن تناولها يساعد الكلى في الحفاظ على صحتها.

الوقاية من هشاشة العظام

التوقف عن تناول المشروبات الغازية يساعد العظام في استعادة صحتها والحفاظ على مستويات الكالسيوم في الجسم مستقرة دون تأثر، والوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام، والوقاية من التعرض للكسور.

حماية القلب

تحتوي المشروبات الغازية على المحليات الصناعية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة، حسب ما كشفته دراسة جامعة هارفارد التي أجريت عام 2012، ووجدت دراسة أخرى نشرت عام 2011، أن السكريات الموجودة بها تزيد من مستويات ضغط الدم.

صحة الأسنان

التوقف عن تناول المشروبات الغازية يحمي من الصودا التي تتواجد بداخلها وتضر بصحة الأسنان، بالإضافة إلى السكريات التي يمكنها أن تؤدي إلى تسوس الأسنان ومع مرور الوقت يمكنها أن تتسبب في تآكل مينا الأسنان.