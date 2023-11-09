الامارات | آباء على وشك الموت يحكون تجاربهم لأطفالهم بكتب مسموعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخاطب مشروع كتاب الأسرة المسموع في ألمانيا مخاوف الآباء والأمهات المصابين بأمراض ميئوس من شفائها الذين يواجهون احتمالية الوفاة مبكراً قبل أن يرون أطفالهم وهم يكبرون. يمكّن هذا المشروع هؤلاء الآباء والأمهات من كتابة سير ذاتية مسموعة تحكي عن تجاربهم لأطفالهم. وأسست الصحافية جوديث جرومر مشروع كتاب الأسرة المسموع.

واتخذ المشروع شكلاً ملموساً عام 2017، ويدعمه الآن فريق مكون من خمسة من الموظفين الدائمين، و60 من العاملين لبعض الوقت و20 متطوعاً.

ويبدأ سعر الكتاب المسموع بحد أقصى 100 ساعة عمل، من نحو 5275 دولاراً، ويتم تمويل الإنتاج من تبرعات الأفراد والشركات، إلى جانب بعض التعهدات التمويلية المؤقتة.

وتقول جرومر إن القائمين على المشروع يتلقون طلبات متزايدة، على الرغم من أن التمويل الذي لديه يكفيه بالكاد. وأحياناً قد يفارق المشاركون في المشروع الحياة، قبل أن يكملوا كتابهم الصوتي.