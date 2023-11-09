الامارات | واسيني الأعرج يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب أسماء الفائزين في دورتها العاشرة، البالغ قيمتها 100 ألف ريال عماني (نحو 260 ألف دولار)، وحصل عليها الجزائري واسيني الأعرج في مجال الرواية.

وذهبت الجائزة في مجال دراسات الإعلام والاتصال للعماني عبدالله بن خميس الكندي، فيما حُجبت الجائزة في مجال الإخراج السينمائي.

وعلّق الأعرج على فوزه بتدوينة سريعة على حسابه في «فيس بوك»، قائلاً «أعتذر لكل من بارك لي فوزي بجائزة السلطان قابوس على عدم تفاعلي في اللحظة نفسها معهم، فلم أعلم بالفوز إلا وأنا بالمطار».

وأضاف «شكراً للجميع من القلب عبر العالم العربي، وشكراً للجائزة الغراء على ثقتها الكبيرة بجهدي الروائي».

والأعرج (69 عاماً) أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية، يكتب بالعربية والفرنسية، وله العديد من الأعمال الروائية، منها «طوق الياسمين» و«أنثى السراب» و«نساء كازانوفا» و«البيت الأندلسي» و«مرايا الضرير»، إضافة إلى كتابات أخرى.

وقال رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، حبيب بن محمد الريامي، في مؤتمر صحافي، إن مجموع المتقدمين الذين استوفوا متطلبات الترشح في هذه الدورة وصل إلى 171 شخصاً، حيث بلغ في مجال دراسات الإعلام والاتصال 30 مرشحاً، وفي مجال الإخراج السينمائي 25 مرشحاً، وفي مجال الرواية 116 مرشحاً.

تأسست الجائزة في عام 2011، وتقدم بالتبادل في عام للمبدعين العرب، وفي عام للمبدعين المحليين بسلطنة عمان.