الامارات | لويس دييس «مبتكر العوالم الخيالية» يفوز بجائزة سرفانتس العريقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الشاعر والروائي والكاتب الإسباني، لويس ماتيو دييس، بجائزة سرفانتس الأدبية البارزة، على ما أعلن وزير الثقافة الإسباني ميكيل إيسيتا. وأعلن الوزير الإسباني في مدريد أن «لجنة التحكيم منحت للتو دون لويس ماتيو دييس جائزة ميغيل دي سرفانتس للأدب باللغة الإسبانية لعام 2023»، واصفاً الكاتب الفائز بأنه «مبتكر عوالم وأراضٍ خيالية».

تُعدّ جائزة سرفانتس، التي تبلغ قيمتها 125 ألف يورو، أرقى جائزة في الأدب الإسباني. وقال دييس في مؤتمر صحافي في مدريد «إنه لأمر رائع أن ينال المرء مكافأة»، مضيفاً «أنا سعيد ومسرور» بالجائزة، مقدماً نفسه على أنه مؤلف «غزير الإنتاج، ربما أكثر من اللازم». ومن المقرر أن تُمنح الجائزة للكاتب الفائز في 23 أبريل، في ذكرى وفاة ميغيل دي سرفانتس، في جامعة ألكالا دي إيناريس، وهي بلدة قريبة من مدريد، وُلد فيها مؤلف رواية دون كيشوت عام 1547. وخلال الحفلة، يتسلم الفائز الجائزة من ملك وملكة إسبانيا، فيليبي السادس وليتيثيا، في قاعة الجامعة. منذ إنشائها في عام 1976، مُنحت الجائزة لمؤلفين مثل أليخو كاربنتييه، وخورخي لويس بورخيس، وأدولفو بيوي كاساريس، وماريو فارغاس يوسا، وغييرمو كابريرا إنفانتي، وألفارو موتيس، وكارلوس فوينتس، ونيكانور بارا، وفي عام 2022 للشاعر الفنزويلي رافائيل كاديناس. لويس ماتيو دييس، المولود قبل 81 عاماً في قرية ليون (شمال غرب إسبانيا)، هو عضو في الأكاديمية الملكية للغات.