الامارات | نخالة الشوفان تساعد على خفض الكوليسترول الضار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية، بأن نخالة الشوفان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

وأوضح أن «نخالة الشوفان تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية»، مشيراً إلى أن مادة «البيتا جلوكان» تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) الذي يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ولتحقيق الاستفادة المرجوّة ينبغي تناول نخالة الشوفان بانتظام، من خلال دمجها في النظام الغذائي. وعلى سبيل المثال يمكن إضافتها إلى الزبادي أو طهيها وتناولها في صورة عصيدة.

وتحتوي رقائق الشوفان على «البيتا جلوكان» أيضاً، لكن بنصف الكمية الموجودة في نخالة الشوفان تقريباً.