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الامارات | نخالة الشوفان تساعد على خفض الكوليسترول الضار

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ميونيخ - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية، بأن نخالة الشوفان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

وأوضح أن «نخالة الشوفان تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية»، مشيراً إلى أن مادة «البيتا جلوكان» تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) الذي يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ولتحقيق الاستفادة المرجوّة ينبغي تناول نخالة الشوفان بانتظام، من خلال دمجها في النظام الغذائي. وعلى سبيل المثال يمكن إضافتها إلى الزبادي أو طهيها وتناولها في صورة عصيدة.

وتحتوي رقائق الشوفان على «البيتا جلوكان» أيضاً، لكن بنصف الكمية الموجودة في نخالة الشوفان تقريباً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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