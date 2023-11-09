الامارات | نورين خميساني: العلامات التجارية شريك في حماية البيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مصممة الأزياء نورين خميساني، أن «الموضة السريعة» مصطلح أطلق على الأشياء التي تنتج بشكل سريع، في ظل اتجاه العديد من الناس إلى تغيير الملابس كل ثلاثة أشهر دون التفكير في السبب.

وقالت نورين خلال ندوة «الموضة السريعة وتأثيرها في البيئة»: «إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تمثل جزءاً من منظومة صناعة الأزياء في الوقت الحالي، في ظل رغبة المستخدمين في الظهور بزيّ جديد في كل مرة».

وأضافت نورين: «نعيش الآن في عالم استهلاكي، ولدينا الكثير من المواد التي نحتاج إلى التخلص منها، لكن أعتقد أن الشيء الأكثر استدامة هو الموجود في خزانة ملابسك؛ فلابد أن نقيّم الأشياء التي نرتديها ونستخدمها مرات عدة». وقالت: «التحديات موجودة، لكن لابد أن تحدث تغيرات في هذا المجال خلال السنوات المقبلة»، داعية في الوقت ذاته للتركيز على إعادة تدوير الملابس. وتوقعت مصممة الأزياء أن تشهد الفترة المقبلة إقرار تشريعات منظمة لهذه المسألة، مشيرة إلى أن التشريع سيجبر أصحاب الصناعة على اتباع نهج الاستدامة.