خطر كارثي يهدد صحتهم.. شوارع غزة تتحول لمطاعم مفتوحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أحد شوارع جنوب قطاع غزة وقف الشباب يطهون الطعام في أوآني كبيرة دون أدنى سبل الوقاية، فيما تجمع حولهم الأطفال وكل ما يحلمون به هو وجبة صغيرة تسد جوعهم في ظل حصار صارم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقطع كل سبل الحياة، من ماء وكهرباء ووقود، ما دفعهم لتناول الطعام المطبوخ في الشارع والذي يمكن أن يسبب لهم التسمم الغذائي الذي حذرت منه هيئة سلامة الغذاء عبر الويب سايت الرسمي لها.

أهالي غزة يعدون الطعام في الشارع

في أحد الشوارع الجانبية بقطاع غزة، وقفت مجموعة من الشباب يعدون الطعام في الشارع في أواني ضخمة تستوعب طعامًا يكفي عدد كبير من الناس، بشكل كارثي لا يوافق السلامة الغذائية التي تشترط إعداد الطعام في مكان آمن، بعيدا عن الحشرات، وأن تغطى تلك الآواني جيدًا وغيرها من الشروط الأساسية التي اختفت من المشهد، بحسب مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عبر«فيسبوك».

لم تكن الكارثة في إعداد الطعام فقط، لكن في طريقة التوزيع، حيث يحصل الصغار على حصصهم من الطعام في أطباق غير نظيفة.

خطورة إعداد الطعام في الشارع:

وبحسب الموقع الرسمي لهئية سلامة الغذاء البريطانية، فإن الطريقة التي يطهي بها سكان رفح الطعام في الشارع تهدد حياة المواطنين، فالطهي يتم دون رقابة وشروط صحية، ويتسبب طهي الطعام بهذه الطريقة في الإصابة بالتسمم الغذائي لعدم كفاية تخزين الطعام أو تبريده أو إذابة تجميده أو طبخه أو إعادة تسخينه، ويمكن أن يحدث التسمم الغذائي لهم بسبب ملامسة الأطعمة النيئة للأطعمة المطبوخة والجاهزة للأكل.

شروط إعداد الطعام في الشارع:

واشترطت هيئة سلامة الغذاء على من يعدون الطعام في الشوارع مجموعة من الإرشادات المهمة منها التالي:

يجب على شركات الأغذية التي تبيع الطعام في الشوارع اتباع المبادئ الخاصة بالنظافة الغذائية لمنع مخاطر التسمم وهي:

التنظيف:

يجب أن يكون لدى من يطهون في الشارع إجراءات وجداول تنظيف فعالة لضمان الحفاظ على مناطق تخزين الطعام وإعداده وطهيه، وتقديمه نظيفا بطريقة آمنة.

واتباع الشروط التالية:

-غسل السلطة والفواكه والخضروات جيدًا.

-استخدام مناطق ومعدات وأدوات منفصلة لأنواع مختلفة من الأطعمة، على سبيل المثال النيئة والمطبوخة.

-تنظيف وتعقيم المعدات ومواد التنظيف والأواني قبل الاستخدام وبين الاستخدامات وبعده.

-تخزين الطعام بشكل صحيح في الداخل والخارج، على سبيل المثال، حفظ الأطعمة النيئة بعيدًا عن الأطعمة المطبوخة والجاهزة للأكل.

-تخزين الأطعمة المسببة للحساسية والأطعمة غير المسببة للحساسية بشكل منفصل، بما في ذلك المكونات والأطعمة الجاهزة.

-تغطية الأطعمة.

-اعتماد مستوى عالٍ من النظافة في جميع الأوقات.

طريقة طهي آمنة:

تعتمد طريقة الطهي والوقت ودرجة الحرارة على نوع الطعام ومع ذلك، يجب على من يطهون في الشارع اتباع تعليمات الطهي الموجودة على عبوات المواد الغذائية، ويجب أن يكون الطعام ساخنًا دائمًا قبل تقديمه.

وعند الطهي، يجب أن تصل درجة حرارة الطعام إلى 70 درجة مئوية على الأقل وأن يبقى عند درجة الحرارة هذه لمدة دقيقتين.