البني الداكن لون الموضة في خريف وشتاء 2023/2024

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في خريف وشتاء 2023/2024، يسيطر اللون البني الداكن على موضة الملابس الجلدية النسائية ويتميز هذا اللون بدرجاته الدافئة اللذيذة، مثل الشوكولاتة والإسبريسو، والتي تضفي على المرأة إطلالة أنيقة وفخمة، بحسب مجلة elleit.

ويمكن تنسيق الجلد البني الداكن مع مجموعة متنوعة من الألوان الأخرى، مثل البيج والكريمي والأسود والوردي. كما يمكن ارتداؤه بمفرده للحصول على إطلالة أحادية اللون، أو مع خامات أخرى، مثل التريكو أو الساتان، للحصول على لمسة تباين مثيرة.

ويمكن إكمال إطلالة الجلد البني الداكن بإضافة بعض الحلي الذهبية، والتي تضفي عليها بريقا ساحرا.