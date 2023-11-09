روشتة صحية لوقاية ابنك من الإصابة بـ«الوباء الكبير».. أطعمة لا غنى عنها

القاهرة - سمر حسين - ماما

شهدت السنوات الماضية ظهور مجموعة من الفيروسات التي أثارت الذعر على مستوى العالم، وأبرزها «كوفيد - 19» الذي تسبب في وفاة الملايين حول العالم، ومع استمرار اكتشاف العلماء للعديد من الفيروسات المعدية المنتشرة، جاءت التحذيرات مؤخرًا بشأن ظهور ما عرف بـ«الوباء الكبير» من عائلة «paramyxovirus»، الذي وصفه العلماء بأنه الأشد فتكًا في تاريخ البشرية، حتى أصبح هو حديث الساعة لتخوف الكثيرين منه خاصة الأمهات مع محاولاتهن للبحث عن طرق وقاية لحماية الصغار من احتماليات التعرض للإصابة به.

أطعمة لحماية الأطفال من الإصابة بـ«الوباء الكبير»

وبالتزامن مع التحذيرات من انتشار الوباء الكبير وكذلك نشاط العديد من الفيروسات الأخرى مع اقتراب بدء فصل الشتاء خلال الفترة المقبلة، قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال تصريحاته لـ«هن»، روشتة وقائية لتقوية جهاز المناعة للصغار، وهي تضم عدد من المواد الغذائية الصحية المختلفة، بشرط أن تكون تلك الأطعمة خالية من الملوثات والسموم.

وتتضمن قائمة الأطعمة الوقائية لجهاز مناعة الطفل:

• الفراولة

تحتوى الفراولة على «الأنثوسيانين» وهو من الفلافونويدات الطبيعية المضادة للأكسدة التي ترفع مناعة الجسم، وبها «حمض الأليجيك» وهو ينتج منه مواد تبطل عمليات التواصل بين أفراد بعض الميكروبات الضارة وتحركاتها، كما تحتوي أيضًا على «الكيوريستين» وهو يحافظ على سلامة الخلايا وحيوية الأنسجة ويعزز المناعة.

• البروكلي

تناول البروكلى بانتظام وخاصة المبرعم يزيد من نسب مضادات الأكسدة فى الجسم خاصة خلايا الممرات الهوائية ومجرى الأنف، مما يعد دواءًا طبيعيًا يقى من الحساسية التنفسية.

• عيش الغراب

عش الغراب يعد أغنى الأغذية بالسيلينيوم الذى يدخل في تركيب مضادات الأكسدة ويرفع مناعة الجسم.

• الأسماك

يعزز تناول الأسماك من المناعة خاصة التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض «أوميجا 3 الدهنية» مثل السلمون أو التونة.

• فيتامين «سي»

يعد فيتامين «سي» مضاد قوي للأكسدة يحمي من الشوارد الحرة التى تزيد من أمراض العصر، كما أنه يحمى الرئتين من التعرض للأتربة والهواء الملوث، ويعزز امتصاص الحديد، ويرفع المناعة، ويحمي من البرد.

وتتربع الجوافة علي عرش الأغذية الغنية بفيتامين سي، يليها الكيوي الأصفر، ثم قشر الليمون، والكيوي الأخضر، والفلفل الملون، والباباز، والفراولة، والبرتقال، والليمون.

• الخضروات الداكنة

مثل السبانخ واللفت والكرنب فجميعها تحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي مع مضادات الأكسدة وفيتامين «أ».

• فيتامين «د»

مصادر فيتامين «د» الغذائية تشمل الأسماك، وزيت كبد الحوت، والسالمون الماكريل، والتونة، والسردين، والكبدة، وصفار البيض، والجبن والفول السوداني.

ما هو فيروس الوباء الكبير؟

وحسب ما كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء الكبير، هو عبارة عن 75 فيروسًا مسببين لبعض الأمراض مثل الحصبة والنكاف والتهابات الجهاز التنفسي، ويجب على أصحاب المناعة الضعيفة مثل كبار السن والحوامل والأطفال، ارتداء الكمامات خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع اقتراب فصل الشتاء.