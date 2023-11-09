محاربات سرطان يدعمن أهالي غزة بتصميم شنط بعلم فلسطين: قلوبنا معاهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى الجمعيات الخيرية، دعمت مجموعة من السيدات محاربات السرطان والمعيلات القضية الفلسطينية من خلال تصميم مجموعة من الشنط اليدوية المصممة بألوان علم فلسطين من أجل التعبير عن تعاطفهن مع أهالي غزة من خلال القدرات التي يمتلكونها.

دعم القضية الفلسطينية

بعد بداية القصف الذي تعرض له أهالي غزة من الاحتلال الإسرئيلي الذي ارتكب جرائم عدة كان ضحيتها الأطفال والنساء، أرادت السيدات محاربات السرطان والمعيلات داخل الجمعية الخيرية التي توفر لهم ورش عمل خاصة بالخياطة أن يفصحن عن مدى تضامنهم مع القضية الفلسطنية: «الجمعية فيها مشغل بنعلم فيه محاربات السرطان عشان يوفر فرص عمل ليهم، وبعد أحداث غزة حبينا أني ندعم القضة من خلال اللي متعلمينه فكرنا أني نعمل شنط بعلم فلسطين»، بحسب ما رواه جيهان أيوب مدير المشروعات بالجمعية وصاحبة الفكرة في حديثها لـ«الوطن».

تصميم شنط بألوان علم فلسطين

أرادت السيدات محاربات السرطان أن يعبرن عن مدى تعاطفهم مع أهالي غزة، لذلك اقترحت السيدة جيهان عليهم فكرة تصميم الشنط اليدوية بألوان علم فلسطين: «السيدات قررت إني يصمم شنط بألوان هعلم فلسطين وكمان الشنط دي مصمم من قماش صالح للإستخدام وليست شكل فقط».

الشعور بالفرح والسعادة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على السيدات بعد تصميمهن للشنط التي تحمل ألوان علم فلسطين من اجل دعم أهالي غزة: «النفسية بتاعم اتغيرت وبقت أحسن وحسوا أني قدروا يدعموا القضية من خلال الحاجة اللي هما بيعرفوها»، مشيرة إلى أن خلال الفترة القادمة سوف يتم تصميم أشكال أخرى تحمل نفس ألوان علم فلسطين مثل الكابات والتيشيرات.

صممت السيدات نحو 25 شنطة تحمل ألوان العلم الفلسطيني، وقامت السيدة جيهان بالتسويق لها من خلال نشر الصور عبر حسابها الشخصي وأيضا تم وضعها في المتجر الخاص بالجمعية: «بعد لما سوقنا للشنط ناس كتير طلبتها عشان تدعم القضية وده خلى السيدات محاربات السرطان في حالة من الفرحة».