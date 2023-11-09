شخصيات كرتونية قدمتها سلوى محمد علي وارتبطت بالطفولة.. «أدوار هتفاجئك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن تعيشها الفنانة سلوى محمد علي بعد وفاة والدتها وتشييع جنازتها أمس من مسجد النور بالعباسية، ولهذا السبب تصدرت الفنانة التي ارتبطت بذكريات الطفولة لإجيال عدة محركات البحث، وقدمت سلوى محمد علي بعض الشخصيات الكرتونية بأداء صوتي علق في أذهان الجمهور دون معرفة صاحبة الصوت الحقيقية لعدة سنوات.

معلومات لا تعرفها عن سلوى محمد علي

إلى جانب العديد من الأدوار الفنية التي قدمتها الفنانة سلوى محمد علي التي لا ينساها المُشاهد العربي، توجد أدوار ارتبطت بالطفولة قدمتها بأداء صوتي رائع في مجموعة من أفلام الكرتون الشهيرة مثل فيلم «الأسد الملك» الذي قدمت فيه دور الضباع الشريرة، وقالت خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «أنا بحب شغل الصوت أوي مع ديزني، شغل الدوبلاج علمني التمثيل، لما بسمع الشخصيات الأساسية وبعيد كلامهم وبسمع تقطيعاتهم وبشوف عملوا الدور إزاي بتعلم التمثيل، وأكتر دور حبيته دور الضباع التلاته الشريرة في فيلم الأسد الملك، وفي فيلم سندريلا قدمت شخصية أختها الشريرة من مرات أبوها».

أدوار جاءت صدفة

وبين الأدوار الفنية التي أدتها ببراعة كان دورها فيلم سندريلا، إذ كانت سلوى محمد علي هي صاحبة صوت إحدى الشقيقتين نفيسة ودرية التي أدته صُدفة، قالت: «كنت رايحة أعمل دور سندريلا عملت دور أختها العبيطة زي ما كنت رايحة أعمل مسرحية هاملت دور أوفيليا قلبولي دور حفر القبور اللي كان لراجل وقلبوه لست وعملته».

ومن بين المعلومات التي لا يعرفها الكثير عن الفنانة سلوى محمد علي هي صداقتها القوية بالمخرجة كاملة ابو زكري ومنال محيى الدين التي قالت عنهما في لقاء تلفزيوني سابق: «أنا وهالة وكاملة أبو زكري ومنال محيى الدين أصحاب، منال حضرت فرحها بالنهار كان غريب جدًا، كل حاجة كانت عكس بعض في الفرح دا بس كانت فكرة حلوة، زي العزف أثناء البوفيه، في بدايتي اشتغلت أفلام قصيرة كتيرة أوي، وأدوار مع ظهور الفضائيات خلتني ظهرت فجأة».