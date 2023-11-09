في اليوم العالمي لساندوتش الدجاج المقرمش.. 4 مكونات للوصفة السرية (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتفل عدد من بلدان العالم يوم 9 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لساندوتش الدجاج المقرمش، وتحرص المطاعم والسلاسل التجارية الكبرى على تقديم عروض سواء بخصومات أو بعينات مجانية والذي يوافق هذا العام اليوم الخميس، بحسب صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية.

شعبية واسعة لساندوتش الدجاج المقرمش

وفي السنوات القليلة الماضية، أحدث ساندوتش الدجاج المقرمش ضجة كبيرة حول العالم، لتبدأ كل المطاعم تقريبا بدءا من مطاعم الوجبات السريعة إلى المؤسسات الأكثر راقية، إلى إضافة ساندوتش الدجاج المقرمش في قائمتها، وفقا لمجلة artofmanliness المكسيكية، ليصبح ساندوتش الدجاج المقرمش اللذيذ أحد أشهر الساندوتشات شعبية بالعالم، ويمكن تناولها بالمطاعم كما يمكن تناولها من خلال وصفة سهلة وبسيطة بالمنزل، تقارب الوصفة الكلاسيكية التي يحبها الكبار والصغار.

ويمكن مقارنة السعرات الحرارية بين ساندوتش الدجاج المقرمش بالمنزل وبالمطعم حسب المجلة المكسيكية كما يلي:

سعرات ساندويتش الدجاج المقرمش بالمطعم

السعرات الحرارية: 440

الدهون: 18 جراما

البروتين: 29 جراما

سعرات ساندويتش الدجاج المقرمش في المنزل

السعرات الحرارية: 340

الدهون: 5 جرامات

البروتين: 42 جراما

طريقة عمل ساندوتش الدجاج المقرمش بوصفة سريعة وموفرة وفقا لمجلة artofmanliness المكسيكية، كما يلي:

مقادير ساندوتش الدجاج المقرمش

3 صدور دجاج

3 أكواب من الكورن فليكس (لخفض السعرات الحرارية وجعل الوصفة صحية أكثر)

3 بيضات

توابل

6 خبز كيزر

طريقة عمل ساندوتش الدجاج المقرمش

- تحضير صدر الدجاج بإزالة الدهون والغضاريف، وإذا اشتريت صدور دجاج كاملة الحجم، فستحتاجي إلى تقطيعها إلى شرائح رفيعة عن طريق تقطيعها إلى نصفين أفقيا.

- وضع الكورن فليكس بكيس وهرسه حتى الحصول على مسحوق كورن فليكس.

- خلط التوابل مع الكورن فليكس

- غمس قطع الدجاج بالبيض بعد خفقه من جميع الجوانب

- وضع قطع الدجاج في كيس مسحوق الكورن فليكس ورجه جيدا

- ضعيها في الفرن على حرارة 425 درجة لمدة 25 دقيقة

- يتم دهن الخبز الكيزر بالذبدة وشويه على طاسة ساخنة

- يمكن اضافة المخللات والطماطم والخس

- وتقدم مع البطاطس المقلية