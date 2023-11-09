لمحاربة نزلات البرد.. إليك هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يمكن الوقاية من نزلات البرد خلال فصلي الخريف والشتاء من خلال تقوية جهاز المناعة، وذلك بإمداد الجسم بالحديد والزنك.

وأوضح المركز المركز الاتحادي للتوعية الصحية، أن الجسم يحتاج إلى هذين العنصرين، كي تتمكن الخلايا T، التي تتصدى للفيروسات داخل الجسم، من أداء مهمتها بشكل سليم.

وتتمثل المصادر الغذائية للحديد والزنك في العدس وبذور السمسم وبذور القرع العسلي والشوفان.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا شرب السوائل على نحو كاف؛ حيث يعمل ذلك على ترطيب الأغشية المخاطية في الحلق، مما يزيد من صعوبة دخول مسببات الأمراض إلى الجسم.

ولهذا الغرض، ينبغي شرب حوالي 30 ملليلترا من السوائل لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا، أي مَن يزن 70 كيلوجراما، يتعين عليه شرب ما لا يقل عن 1ر2 لتر يوميا. ومن الأفضل شرب الماء والشاي غير المحلى.

ولتقوية جهاز المناعة، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.

ونظرا لأن مسببات الأمراض كثيرا ما تنتقل عبر اليدين، فإنه ينبغي غسل اليدين بانتظام وعلى نحو جيد، أي لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، وذلك بعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض أو بعد التمخط أو بعد مخالطة المرضى.