طريقة عمل الزيتون المخلل خطوة بخطوة وبالوصفة الأصلية.. ينافس الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أطباق المخلل من الأطباق المفضلة للكثيرين باعتبارها فاتحا للشهية، وتحجز موقعها على مائدة المصريين بمختلف الوجبات، ويمكك الحصول على أنواع المخللات المختلفة ومن بينها مخلل الزيتون بإعداداها بالمنزل بوصفات سهلة وسريعة وموفرة، وفيما يلي يقدم مطبخ هن طريقة عمل مخلل الزيتون بالوصفة الأصلية خطوة بخطوة:

مقادير مخلل الزيتون الأخضر

- كيلو زيتون أخضر

- كوب عصير ليمون

- 10 حيات ليمون كبير

- ربع كيلو فلفل أخضر حار

- ربع كيلو جزر يكحت ويبشر

- ملعقتان كبيرتان كرفس مخروط

- فصا ثوم حسب الرغبة

- 4 ملاعق كبيرة ملح

- 6 أكواب خل

طريقة عمل الزيتون المخلل

- يغسل الزيتون وينقع في الماء لمدة ساعة ويشق من الجانب

- ثم يغسل الليمون ويقطع شرائح ترنشات.

- ويغسل الفلفل الأخضر الحار وتشق كل حبة من جانبها

- يتم غسل الليمون الخاص بالعصير ويعصر مع الاحتفاظ بالقشر.

- يوضع كوب عصير ليمون في إناء كبير ويخلط الزيتون مع الجزر المبشور وشرائح الليمون والثوم والكرفس

- وتقلب المقادير جيدا وتضع بالبرطمان

- يضاف إليها الخليط عصير الليمون والخل كما يذاب الملح في الماء

- يضاف إلى البرطمان بحيث يمتلئ لنهايته، ويغطى بقشر الليمون

- يغطى البرطمان بحيث يحكم الغلق

- إذا كان الزيتون صغير الحجم فيمكنك الاحتفاظ به مدة طويلة من 10 إلى 12 شهرا، وفي هذه الحالة يضاف نصف كوب زيت زيتون، أو زيت نباتي فوق الوجه.

- ويحفظ الزيتون في مكان جاف حتى النضج