5 نباتات منزلية تزهر في فصل الشتاء.. تضيف بهجة وحيوية لغرف منزلك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

وجود الزهور في بيتك من شأنه أن يضيف البهجة والسعادة إذا كنت ممن يحبون الأشكال الطبيعية والخُضرة، وتوجد أنواع تُزهر في ذلك الفصل الممطر وتضيف شكلًا جميلًا يغير من الحالة النفسية السيئة المنتشرة بسبب الحروب، ومن بين الزهور المميزة زهرة بخور مريم والأوركيد وغيرها من النباتات التي لها اشكال مبهجة، وفق موقع «restless» البريطاني.

زهور تعطي بيتك شكلا جماليا

البداية من زهرة الأوركيد التي تعد من النباتات المنزلية الشتوية الرائعة التي تزدهر في غرف دافئة، وقادرة على إنتاج الزهور على مدار السنة، يمنحك شكلها شعورًا بالراحة إذ تأتي بين مجموعة متنوعة من الألوان المذهلة، تتراوح ألوانها من الأصفر الباستيل إلى الأزرق النابض بالحياة، وصولاً إلى اللون الأوروجواني الفاتح.

البونسيتة

وتشتهر زهرة البونسيتة بأوراقها الحمراء المخملية، وهي من الزهور الداخلية التي تساعد على نشر الطاقة الإيجابية بداخل المنزل، لذلك عند إضافتها في غرف المعيشة خلال فصل الشتاء تنمحك شعورًا بالسعادة، لكنها تحتاج إلى القليل من العناية.

بخور مريم

ومن خلال زهور بخور مريم المعروفة باسم زهرة البنفسج يمكنك أن تتخطي اكتئاب الشتاء، لأن تلك النباتات الجميلة تحظى بشعبية كبيرة ولها أوراق على هيئة قلب.

تتميز بخور مريم بأوراقها الأوروجوانية الزاهية، والوردي، والأبيض، والأحمر، ما يجعلها النبات المثالي لإضفاء البهجة على المنزل هذا الشتاء، أيضًا تحتاج للعناية من خلال الحرص على أن تكون تربتها رطبة.

أوركيد سيمبيديوم

تضيف هذه الزهور المزخرفة ذات المظهر الغريب شكلًا جماليًا كأنها لوحة في المنزل خلال فصل الشتاء، وذلك لإنها تمتلك سيقان طويلة ونحيفة، وتنتج كل واحدة منها مجموعات تتراوح مابين 10-15 زهرة رقيقة معطرة بألوان متنوعة من الأخضر والأصفر والأحمر، وصولاً إلى الوردي الزاهي، يمكن اصطحابها للمنزل بداية من فصل الخريف.

الأزالية

وبالنسبة لنباتات الأزالية، التي تعود أصولها إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فهي من الزهور الشتوية التي يسهل العناية بها في بيتك.